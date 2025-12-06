Villaggio di Natale a piazza Duomo, Tripodi: «Un’iniziativa di successo grazie associazioni di categoria, parte integrante del progetto»

«Il Villaggio di Natale a piazza Duomo è un’iniziativa che sta riscuotendo successo, grazie alla partecipazione attiva e all’impegno delle associazioni di categoria, che si sono sentite parte integrante del progetto.

I mercatini di Natale vedono il coinvolgimento di tre associazioni Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, che hanno risposto alla manifestazione d’interesse pubblicata dall’Amministrazione comunale e hanno aderito all’allestimento delle casette natalizie con i titolari delle aziende che animeranno il villaggio.

Si tratta di operatori locali, pienamente in linea con la valorizzazione del commercio del territorio.

Dal 5 dicembre al 6 gennaio, il Villaggio di Natale offrirà un’atmosfera unica con le tradizionali casette. Ringrazio le associazioni e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione e nell’organizzazione degli eventi.

Questa collaborazione nelle prossime settimane proseguirà con una serie di attività che si concretizzeranno sempre nell’interesse della città».

Ad affermarlo è Alex Tripodi, assessore comunale alle Attività produttive. In particolare il Villaggio di Natale, come stabilito nel corso di una riunione con le associazioni, svoltasi qualche giorno fa a palazzo San Giorgio, rispetterà questi orari: – 6-7-8 Dicembre mattina e pomeriggio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30; dal 9 al 12 dicembre pomeriggio dalle 16 alle 20.30; dal 13 al 28 dicembre mattina e pomeriggio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30; dal 29 dicembre al 5 gennaio nel pomeriggio dalle 16 alle 20.30; infine il 6 gennaio mattina e pomeriggio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20,30.

Gli orari sopracitati sono tassativi, fermo restando la possibilità di ogni singolo operatore di poter ampliare (non restringere) la fascia oraria di apertura degli stand.

«Se crescono le imprese del nostro territorio ha aggiunto poi Tripodi cresce anche l’indotto cittadino. I mesi che verranno saranno fondamentali per mettere insieme iniziative e progetti per rilanciare lo sviluppo economico

. A tal proposito rinnovo l’appello dei giorni scorsi ai reggini: scegliete di effettuare i vostri acquisti nei negozi della città, sostenendo così il commercio locale per fronteggiare il calo dei consumi.

Un invito che siamo lieti che Confcommercio abbia riproposto con la campagna nazionale #ComproSottoCasa. Sarà decisivo il ruolo delle attività commerciali e degli operatori, non solo nel centro storico ma anche nelle periferie.

L’Amministrazione continuerà a garantire il proprio supporto attraverso un dialogo costante con le associazioni di categoria. Il nostro tessuto economico necessita non solo degli investimenti che il Comune sta mettendo in campo grazie anche al lavoro dell’assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, con i fondi PN Metro Plus, ma anche di una nuova visione e di un’interlocuzione sempre costruttiva. In quest’ottica conclude Tripodistiamo valutando la possibilità di creare una consulta delle associazioni di categoria, uno spazio permanente di confronto, programmazione e progettazione, aperto anche ai cittadini, per sostenere e rilanciare l’economia locale».