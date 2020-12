Villapiana: acquista nei negozi in città e fallo comodamente dal tuo divano

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Vista l’emergenza Covid-19 e viste le grandi difficoltà che il settore Commercio sta vivendo, tra le varie azioni che stiamo mettendo in campo come Amministrazione comunale, abbiamo pensato di potenziare anche il commercio delle piccole botteghe, limitando il più possibile gli spostamenti.

E lo abbiamo fatto attivando un link dedicato a Villapiana, del portale “portamelo.it”, grazie all’intervento del delegato al Commercio, Giuseppe Tiripicchio.

Il sito mette in evidenza, fornendo una informazione specifica, le attività, che nel territorio effettuano il servizio di consegna a domicilio.

Invitiamo pertanto i commercianti ad attivare questo servizio gratuito registrandosi alla pagina.

Ecco il link per i cittadini, per poter “sfogliare” la lista delle attività censite

https://portamelo.it/esercenti/villapiana/

ed ecco invece quello per i negozianti, cosicché possano censire la propria attività

https://portamelo.it/private/register/

È un momento difficile, ma possiamo cogliere l’opportunità di fare rete e di promuovere il nostro territorio.

Non diciamo di non comprare altrove, vi invitiamo ad acquistare nei negozi di Villapiana e da oggi potete farlo comodamente dal vostro divano.