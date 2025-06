Villapiana borgo autentico d’Italia, il comune calabrese verso l’ingresso nella rete Bai

Il Comune di Villapiana sta per entrare nella grande famiglia dei Borghi Autentici d’Italia.

Lo splendido borgo di Villapiana, Comune della provincia di Cosenza tra le più rinomate località turistiche della Calabria con il suo mare Bandiera Blu e il suo Centro Storico ricco di fascino, sta per concludere l’iter per entrare a far parte della rete dei Borghi Autentici d’Italia, sposandone a pieno la mission e la visione di sviluppo della Comunità e del Territorio.

Borghi Autentici d’Italia è una rete di comuni ed enti che si impegna per quelle comunità che vanno incontro al futuro, valorizzando la propria autenticità, senza cadere nella trappola del turismo predatorio.

Quei borghi che per l’Associazione BAI non sono borghi cartolina ma comunità ospitali capaci di trattenere i cittadini residenti e di accogliere quelli temporanei.

Luoghi dove al centro ci sono le persone e la loro qualità della vita nei quali è possibile sperimentare la nascita di iniziative che rendano le comunità vitali, capaci di offrire un’esperienza unica e autentica, a chi arriva e a chi resta.

L’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Ventimiglia ha scelto di voler condividere la filosofia che da oltre 20 anni ispira l’operato dell’Associazione che racchiude oltre 300 comuni e territori sparsi in tutta la penisola, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla propria Comunità e rilanciare le enormi potenzialità del proprio Borgo, affacciato sulle limpide acque del Mar Ionio e adagiato sulle pendici del Pollino.

Una scelta strategica che ha portato nei mesi scorsi all’avvio dell’iter di adesione all’Associazione e alla partecipazione del Borgo Calabrese alla edizione primaverile della Giornata Nazionale BAI e che ora sta per arrivare a compimento per l’ingresso ufficiale nella grande famiglia dei Borghi Autentici d’Italia.

Per celebrare questo momento, Domenica 29 Giugno a Villapiana Centro è in programma una giornata straordinaria e ricca di iniziative.

A partire dalle ore 18.30 in Largo Saverio Pizzulli, l’incontro moderato dal Giornalista Franco Maurella, nel quale interverranno Il Sindaco Vincenzo Ventimiglia e Assessore all’Istruzione e al Borgo Antico del Comune di Villapiana, Lorenza Pastore; lo storico locale Vincenzo Diodati; Gianluca Di Lonardo, componente della Segreteria Tecnica Nazionale BAI; il Vicepresidente di Legacoop Calabria, Maurizio De Luca; la Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia.

A seguire, la cena conviviale nel Centro Storico di Villapiana “Aggiungi un posto a tavola” con stand enogastronomici dove poter degustare i piatti tipici della tradizione culinaria locale, accompagnata da musica popolare a cura dei Tira Taranta.