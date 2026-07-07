Villapiana torna ad essere capitale della danza

Villapiana si prepara ancora una volta a diventare la capitale internazionale della danza.

Dal 6 al 31 luglio 2026 torna infatti il Fini Dance Festival Italy – New York, giunto alla sua XVI edizione, con oltre 1500 ballerini attesi, più di 15 artisti internazionali provenienti da Stati Uniti ed Europa e quasi un mese di spettacoli, masterclass, eventi culturali e occasioni di formazione.

Ideato e diretto artisticamente da Antonio Fini, il Festival rappresenta da sedici anni un autentico ponte culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti, promuovendo la danza come linguaggio universale capace di unire popoli, culture e generazioni.

Un progetto che ha contribuito a promuovere il territorio calabrese nel mondo e a creare concrete opportunità artistiche per migliaia di giovani danzatori.

La manifestazione proseguirà poi a Manhattan, dal 22 al 31 agosto, con il Fini International Dance Award, ospitato presso il prestigioso Alvin Ailey Dance Theater, confermando il Festival come uno dei pochi eventi italiani a svolgersi ogni anno tra Europa e Stati Uniti e rafforzando il legame culturale costruito in sedici anni tra la Calabria e New York.

Nel corso della sua storia il Fini Dance Festival ha ospitato e premiato alcune delle più grandi personalità della danza mondiale, tra cui Alessandra Ferri, étoile italiana di fama internazionale, Edward Villella, fondatore del Miami City Ballet, e il leggendario maestro LUIGI, formatore di artisti del calibro di John Travolta e Liza Minnelli.

Per quasi un mese Villapiana si trasformerà in un grande campus internazionale della danza, ospitando giovani talenti, professionisti e maestri provenienti da tutto il mondo.

Ogni giornata sarà dedicata alla formazione con lezioni di danza classica, contemporanea, modern, hip hop, danza aerea e repertorio, mentre le serate offriranno spettacoli, incontri e momenti di condivisione aperti al pubblico, trasformando l’intero territorio in un palcoscenico internazionale.

A guidare le masterclass saranno alcuni tra i più autorevoli professionisti del panorama internazionale:

Antonio Fini , direttore del Fini Dance Festival Italy – New York ed ex Direttore delle Risorse Coreutiche della Martha Graham Dance Company;

, direttore del Fini Dance Festival Italy – New York ed ex Direttore delle Risorse Coreutiche della Martha Graham Dance Company; Michael Mao , direttore della Michael Mao Dance di New York, coreografo internazionale, già docente all’Università di Harvard e membro del New York Blueprint for Dance;

, direttore della Michael Mao Dance di New York, coreografo internazionale, già docente all’Università di Harvard e membro del New York Blueprint for Dance; Tammy Stanford , fondatrice del Dipartimento di Danza della Mississippi School of the Arts, una delle nove scuole artistiche sostenute dallo Stato del Mississippi;

, fondatrice del Dipartimento di Danza della Mississippi School of the Arts, una delle nove scuole artistiche sostenute dallo Stato del Mississippi; Gary Champi , coreografo e docente presso la Pomona University in California;

, coreografo e docente presso la Pomona University in California; E rika Spaltro , direttrice di Hale Bopp Danza e pioniera della danza aerea in Italia;

, direttrice di Hale Bopp Danza e pioniera della danza aerea in Italia; Margherita Smirnova , étoile del Teatro Bolshoi e docente del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Carcano e dell’Hong Kong Ballet;

, étoile del Teatro Bolshoi e docente del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Carcano e dell’Hong Kong Ballet; Gianna Eremeeva , pianista accompagnatrice della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano;

, pianista accompagnatrice della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano; Abby Silva , già danzatrice della Parsons Dance Company e oggi interprete della Fini Dance New York;

, già danzatrice della Parsons Dance Company e oggi interprete della Fini Dance New York; Mirko Giordano , danzatore della Fini Dance New York e specialista in hip hop e lyrical contemporary;

, danzatore della Fini Dance New York e specialista in hip hop e lyrical contemporary; Nicola Iervasi , direttore della compagnia Mare Nostrum Elements di New York;

, direttore della compagnia Mare Nostrum Elements di New York; Nina Chong Jimenez , danzatrice e docente internazionale;

, danzatrice e docente internazionale; Devonna Curtis , danzatrice e docente proveniente da Atlanta (Georgia);

, danzatrice e docente proveniente da Atlanta (Georgia); Aaliyah Hudson , docente internazionale proveniente da Jackson (Mississippi);

, docente internazionale proveniente da Jackson (Mississippi); Marcello Gargarelli , insegnante e danzatore freelance italiano;

, insegnante e danzatore freelance italiano; Alba Muster, insegnante e danzatrice proveniente da Zurigo, in Svizzera.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi del Festival figura il Fini International Dance Award, riconoscimento che da sedici anni celebra artisti, maestri e personalità che hanno lasciato un segno nella storia della danza internazionale, valorizzando al tempo stesso i giovani talenti destinati a rappresentare il futuro.

Nel corso della serata italiana saranno premiati Gianna Eremeeva, pianista accompagnatrice della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano;

Le giovani promesse internazionali Devonna Curtis (Stati Uniti), Aaliyah Hudson (Stati Uniti), Alba Muster (Svizzera) e Marcello Gargarelli (Italia). Il Premio Speciale sarà inoltre conferito alla giornalista Luisa Longobucco de L’Altravoce – Il Quotidiano.

Il Festival sarà anche occasione di festeggiare i 100 anni della Martha Graham dance Company attraverso una coreografia di Antonio Fini che è stato danzatore delle compagnia e Direttore delle risorse Coreutiche.

La tappa di New York celebrerà invece Michael Mao, direttore della Michael Mao Dance di New York e figura di riferimento della danza contemporanea americana;

Lesley Andrea, Prima Ballerina della Martha Graham Dance Company, proprio nell’anno del centenario della storica compagnia;

Itzkan Barbosa Dzul, artista emergente di BalletX;

Giuliano Ruocco, giovane talento cresciuto alla Fini Dance Summer School e recentemente ammesso al Milwaukee Ballet.

A dare continuità alla manifestazione sarà ancora una volta Tabata Caldironi, Creative Director del Festival e storica presentatrice dell’evento, che da sedici anni accompagna ogni edizione con professionalità, eleganza e passione.

Il programma comprenderà inoltre appuntamenti ormai diventati simbolo del Festival, come Danze all’Imbrunire, il suggestivo White Flower Ritual e il Concorso Internazionale di Danza con prestigiose borse di studio e viaggi premio grazie all’ Associazione Marcobaleno che da piu di 10 anni consegna un viaggio aereo per New York ad uno o piu vincitori del festival.

«Ogni anno il nostro obiettivo è offrire ai giovani artisti opportunità concrete di crescita e costruire un dialogo sempre più forte tra la Calabria e New York attraverso la danza. Il Fini Dance Festival è nato da un sogno e oggi è una realtà internazionale che continua a creare occasioni di formazione, incontro e scambio culturale.»

«Per Villapiana è motivo di grande orgoglio ospitare una manifestazione che, da sedici anni, porta nel nostro territorio centinaia di giovani danzatori e alcuni tra i più prestigiosi artisti della scena internazionale.

Il Fini Dance Festival rappresenta una straordinaria occasione di promozione culturale e turistica per la nostra comunità e dimostra come il talento, unito all’amore per la propria terra, possa trasformare un piccolo centro in un punto di riferimento internazionale per la danza.

Siamo orgogliosi che Antonio Fini, nonostante la sua prestigiosa carriera internazionale, continui a scegliere Villapiana come casa di questo straordinario progetto.»

Mariolina De Marco Sindaca di Villapiana

Con oltre 1500 ballerini provenienti dall’Italia e dall’estero, più di 15 artisti internazionali, piu di 100 borse di studio, un mese di eventi, il Fini Dance Festival Italy – New York si conferma uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla danza nel Sud Italia e un autentico ambasciatore culturale della Calabria nel mondo, capace di trasformare Villapiana nella “Città della Danza” un punto d’incontro tra formazione, spettacolo e dialogo internazionale.

ANTONIO FINI