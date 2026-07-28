Vincenzo Barca ringrazia il proprio elettorato: «3.872 voti ponderati, un consenso importante che rappresenta una responsabilità»

Vincenzo Barca affida a un messaggio di ringraziamento il proprio bilancio all’indomani della consultazione elettorale, sottolineando il valore del consenso ricevuto e il significato dei 3.872 voti ponderati ottenuti.

«Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Il risultato conseguito, pari a 3.872 voti ponderati, rappresenta per me un attestato di stima importante e, allo stesso tempo, una grande responsabilità», dichiara Barca.

Il candidato evidenzia come il sostegno ricevuto costituisca un punto di partenza per continuare a lavorare con impegno e spirito di servizio, nel rispetto del confronto democratico e nell’interesse del territorio.

«A tutti gli amministratori che mi hanno sostenuto rivolgo la mia più profonda gratitudine. Il loro supporto mi incoraggia a proseguire con serietà, determinazione e senso delle istituzioni, mettendo sempre al centro il dialogo, la collaborazione e il bene delle nostre comunità», conclude Barca.

Se si tratta delle elezioni provinciali o di un’altra specifica consultazione, il testo può essere integrato con il riferimento all’ente e al risultato complessivo.