Vincenzo Barca ringrazia il proprio elettorato 3.872 voti ponderati: ” un consenso importante e una responsabilità che resta”

Riceviamo e pubblichiamo

“Desidero ringraziare di cuore tutti gli elettori, gli amministratori e i sindaci che, in occasione dell’elezione per il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, hanno riposto in me la loro fiducia.

Ho atteso l’insediamento del nuovo Consiglio prima di rivolgermi a voi. Purtroppo il risultato non è stato quello sperato, ma è comunque mio dovere esprimere la mia gratitudine.

Ringrazio in primis il gruppo politico, di cui orgogliosamente faccio parte, e in particolare l’On.le Consigliere regionale Domenico Giannetta.

Ringrazio chi mi ha sostenuto con convinzione, e anche chi con lealtà e chiarezza mi ha detto di no, perché già impegnato o perché aveva altre valutazioni. Il rispetto delle scelte di ciascuno è alla base del nostro lavoro comune.

Con 3.872 voti ponderati ricevuti porto con me la consapevolezza di un consenso importante e di una responsabilità che resta. A tutti voi va il mio grazie più sincero”.

Vincenzo Barca