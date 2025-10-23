Vincenzo Borrelli “il bando olivicolo regionale va rivisto, troppe contraddizioni escludono il piccolo produttore”

Intervento del Consigliere Comunale Vincenzo Borrelli sulle criticità dell’Avviso SRD01 – Investimenti Produttivi Agricoli per la Competitività L’approvazione dell’Avviso Pubblico SRD01, relativo agli investimenti per il comparto olivicolo nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027, rappresenta certamente un’opportunità di finanziamento da 50 milioni di euro fondamentale per la Calabria.

Tuttavia, un’attenta analisi dei requisiti di ammissibilità, così come formulati, solleva seri dubbi sulla reale capacità del bando di raggiungere e sostenere l’intera filiera agricola regionale, in particolare il piccolo e medio produttore.

Da Consigliere Comunale, e interprete delle istanze del territorio, non posso esimermi dal sollevare alcune preoccupanti contraddizioni tecniche e normative che rischiano di tradursi in una debolezza strutturale di questa misura.

Il Nodo della Produzione Standard (12.000 €) Il requisito più limitante è l’imposizione alle aziende di possedere una Produzione Standard minima di € 12.000,00 per poter accedere al sostegno.

Questa soglia, apparentemente neutra, entra in forte conflitto con la natura stessa degli incentivi:

* Distorzione di Obiettivo: L’Avviso mira a migliorare la competitività e la redditività. Tuttavia, escludendo a priori chi non ha già una certa dimensione economica, di fatto premia le realtà già strutturate e ignora quelle micro-aziende che, pur coltivando i terreni con dedizione (magari per l’alta qualità o su superfici parcellizzate, tipiche della nostra regione), necessitano maggiormente del sostegno per crescere e modernizzarsi.

* Contraddizione Fiscale: La normativa allegata conferma che il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione per imposte sui redditi e IRAP. Se i fondi PAC non contribuiscono al calcolo del reddito imponibile, la richiesta di un elevato indice di Produzione Standard per l’accesso appare illogica.

Sembra quasi un espediente per alzare un muro d’ingresso, rendendo di fatto i fondi accessibili solo a chi non vive esclusivamente della piccola agricoltura familiare.

La Criticità su Età e Nuova Imprenditoria Altra palese criticità riguarda l’accesso per i nuovi operatori e per le diverse categorie di età: * L’Avviso limita la platea dei beneficiari a Imprenditori Agricoli, IAP e Coltivatori Diretti.

* Un soggetto che abbia superato i 40 anni e voglia avviare una nuova azienda agricola con un piano di sviluppo moderno, è di fatto costretto a ricorrere unicamente alla misura del Primo Insediamento (riservata agli under 40) o a rispettare requisiti di pre-esistenza stringenti. Questo impianto normativo disincentiva chi, in età matura o a seguito di riconversioni professionali, desidera investire nell’olivicoltura, frenando l’iniezione di capitali freschi e nuove competenze nel settore. Rischio di Abbandono e Monopolio Le restrizioni sulla superficie minima (2 ettari) e sulla Produzione Standard rischiano di polarizzare il sostegno.

Mentre i grandi agricoltori potranno assorbire la maggior parte dei 50 milioni di euro, i piccoli agricoltori quelli che con 2 ettari tra ulivi e fichi contribuiscono in modo vitale al bilancio familiare e alla custodia del territorio si vedono negare l’accesso ai fondi per l’innovazione.

La nostra agricoltura si basa sul lavoro quotidiano e sulla tenacia di migliaia di piccoli appezzamenti.

Se la politica agricola regionale continua a disegnare bandi che favoriscono il latifondo e l’agricoltura “di sussidio”, a discapito di chi coltiva realmente, si accelererà soltanto l’abbandono delle aree interne e si concentrerà il potere decisionale e produttivo nelle mani di pochi.

Lancio un appello urgente all’Assessorato all’Agricoltura: si rivedano immediatamente i criteri di ammissibilità per rendere questo bando uno strumento di reale sviluppo, accessibile e democratico, a favore di tutti gli agricoltori calabresi.