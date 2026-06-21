Vincenzo Ferraro insignito del prestigioso Premio Internazionale “Bronzi di Riace”

ROMA – Si è tenuta nella Capitale la XXV edizione del Premio Internazionale dedicato ai “Bronzi di Riace”, un importante riconoscimento che celebra l’eccellenza e il merito artistico. Tra i protagonisti di questa edizione 2026, spicca il nome di Vincenzo Ferraro, insignito del titolo di Maestro d’arte delle ceramiche.

il premio vuole riconoscere il talento di un artista capace di coniugare, con straordinaria abilità tecnica, la profonda connessione con la tradizione e lo spirito di innovazione. La motivazione sottolinea come Ferraro incarni l’essenza dell’arte intesa come forma di resistenza e come le sue opere, radicate nella ricca eredità culturale di Seminara, sappiano fondere elementi contemporanei in una narrazione di passione e dedizione.

L’artista, definito nella targa come un “vero guerriero dell’arte”, è stato premiato per aver dedicato la sua vita non solo a preservare, ma anche a proiettare nel futuro la nobile tradizione delle ceramiche calabresi. La cerimonia, svoltasi lo scorso 20 giugno 2026, ha confermato ancora una volta l’importanza di questo premio nel promuovere e ispirare le nuove generazioni a perseguire la propria vocazione artistica con coraggio e creatività.