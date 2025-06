Vincenzo Mazzaferro “il Calcio giovanile è motore di crescita e valori per la nostra comunità”

Domenica scorsa si è tenuto un importante evento presso lo stadio comunale organizzato e promosso dalla ASD Seles, per celebrare la conclusione di un’altra entusiasmante stagione calcistica che ha visto protagonisti giovani atleti di tutte le età.

Vincenzo Mazzaferro ha dichiarato come “In qualità di Consigliere comunale di questo paese, non posso che esprimere il mio orgoglio e la mia ammirazione per il lavoro straordinario che questa associazione sportiva sta portando avanti sul nostro territorio.

La ASD Seles si distingue per la sua organizzazione impeccabile e strategica, offrendo a centinaia di giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo del calcio, acquisendo competenze preziose grazie alla guida di professionisti esperti e preparati”.

Questa associazione rappresenta da anni una vera e propria scuola di educazione sportiva, in grado di promuovere valori fondamentali come il rispetto, la lealtà, l’inclusione e la giustizia.

L’obiettivo quindi è formare atleti e allenatori non solo sviluppando abilità tecniche, ma anche incoraggiando comportamenti etici e una solida responsabilità sociale.

“Desidero quindi prosegue il consigliere comunale di Gioiosa Ionica esprimere i miei più sinceri complimenti al Presidente della ASD Seles, a tutto il gruppo dirigente, all’Assessore competente e a tutti gli sponsor che sostengono queste associazioni.

Voglio ringraziare tutte le organizzazioni calcistiche che si dedicano con passione e impegno al territorio, affrontando le molteplici sfide quotidiane.

A Gioiosa Ionica abbiamo la fortuna di avere diverse realtà attive e operative. Approfitto anche di questa occasione per riconoscere l’operato encomiabile dell’Us Gioiosa Ionica Asd, che si distingue per i risultati ottenuti”.

“Spero vivamente conclude Mazzaferro che si possano creare opportunità per premiare queste realtà, in un contesto in cui la nostra tradizione calcistica ha sempre avuto un ruolo importante, e che ci sia l’impegno da parte di tutti per garantire a questi giovani atleti la possibilità di giocare e competere in uno stadio sempre più innovativo e a passo con i tempi”.