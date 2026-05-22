“Vincere bene”: sport, regole e crescita dei giovani al centro dell’incontro promosso dal Rotary Club Gioia Tauro e dall’Interact Club

Si è svolto presso la Sala Le Cisterne di Gioia Tauro l’evento “Vincere bene: sport, regole, rispetto e crescita dei giovani”, promosso dal Rotary Club Gioia Tauro insieme all’Interact Club Gioia Tauro, protagonista attivo dell’iniziativa e simbolo dell’impegno dei giovani nella diffusione dei valori dello sport e della cittadinanza responsabile.

La presenza dell’Interact ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, confermando il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla correttezza e sulla crescita condivisa.

I giovani soci hanno partecipato con entusiasmo e senso di responsabilità, contribuendo alla riuscita dell’evento e lanciando un messaggio positivo di partecipazione e impegno civile.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’Avv. Manuela Strangi, Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Valeria Tallarida Presidente Interact Club Gioia Tauro, dell’Assessore allo Sport Antonio Parrello e di Domenico Pirrotta, dirigente dell’Istituto Pentimalli-Paolo VI-Campanella.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti l’Avv. Domenico Infantino, Past President RC Gioia Tauro, con una riflessione sul tema del fair play come volto autentico dello sport, e la Dott.ssa Caterina Catania, psicologa dello sport e docente del corso di Psicologia dello Sport dell’Ordine Psicologi Calabria, che ha approfondito il valore della mentalità sportiva nella crescita personale dei giovani.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle testimonianze delle società sportive del territorio, con gli interventi dell’Avv. Marco Tullio Martino, Direttore Generale Domotek Volley RC, di Pierangelo Cannatà, Presidente Volley Metauria, dell’Avv. Massimo Cannatà, Presidente Cestistica Gioiese, e di Domenico Bagalà, responsabile del settore giovanile della Gioiese Calcio.

Particolarmente emozionante il momento dedicato ai riconoscimenti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Prof. Sofia per l’impegno e la dedizione dimostrati nella preparazione degli studenti della scuola secondaria, accompagnati fino alla qualificazione ai Campionati Nazionali in diverse discipline sportive.

Grande applauso anche per le giovani atlete Giorgia Musumeci, Chantal Cananzi e Simona Castaldo, selezionate per rappresentare la Calabria ai Campionati Nazionali, esempio concreto di talento, sacrificio e determinazione.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati attestati di ringraziamento alla Prof.ssa Rossana Rinaldi e alla squadra Marines Calcio Gioia Tauro, per il costante impegno educativo e sportivo rivolto ai giovani del territorio.

L’evento si è concluso con un messaggio forte e condiviso: lo sport non insegna soltanto a vincere, ma soprattutto a diventare persone migliori, nel rispetto delle regole, degli altri e dei valori autentici della vita.