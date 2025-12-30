Vinci Winter Cup, Latella agli studenti: «Reggio ha bisogno di voi che siete il futuro»

Il Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di premiazione della “Vinci Winter Cup”, il torneo di calcio studentesco del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, svoltosi il 27 e 28 dicembre presso il Centro sportivo Reggio Village.

Alla competizione hanno preso parte venti squadre, suddivise tra classi del biennio e del triennio. A conquistare il primo posto sono state la IV D per la categoria triennio e la II N per il biennio.

A fare gli onori di casa e ad accogliere gli studenti e gli organizzatori Antonio Cento, Giuseppe Falco e Davide Condello, è stato il consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, Giovanni Latella.

«Reggio ha bisogno di voi che siete il futuro ha evidenziato il delegato Latella vi ringrazio perché, anche attraverso questi momenti di sport, si fa aggregazione e si promuovono valori sani.

Siate orgogliosi di questa città. Ho voluto che la premiazione si svolgesse nel salone principale della città proprio per sottolineare il vostro ruolo nella vita sociale di Reggio.

Amate lo sport e la nostra città: come dopo il 1908, Reggio ha saputo rialzarsi grazie ai suoi figli. Oggi viviamo in una città bella, nella quale ognuno può realizzare i propri sogni. Siate protagonisti della vita sociale e civile».

Gli studenti, nelle loro considerazioni finali, si sono detti entusiasti del percorso di apertura e valorizzazione delle strutture sportive cittadine, come il Parco del Tempietto, riconosciute come luoghi fondamentali di aggregazione e socialità, «non solo per i giovani hanno sottolineato ma per garantire unità, amicizia e condivisione».

Dopo la premiazione, gli studenti, accompagnati dal consigliere delegato hanno potuto visitare le sale istituzionali di Palazzo San Giorgio.