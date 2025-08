Vìolano le prescrizioni del D.A.C.U.R.: tre giovani denunciati dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia

Nei giorni scorsi personale della Squadra di P.G. del Commissariato di Serra San Bruno ha proceduto al deferimento in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di tre giovani, resisi responsabili della violazione della misura di prevenzione cui erano sottoposti.

Durante le consuete attività di controllo del territorio, finalizzate ad una sempre maggiore prevenzione di forme di criminalità diffusa, gli operatori della Polizia di Stato avevano modo di accertare che i tre soggetti si erano recati presso un locale del centro di Serra San Bruno, violando così il divieto di accesso e stazionamento presso gli esercizi commerciali e locali di pubblico trattenimento (c.d. D.A.C.U.R.) emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti, a seguito di un brutale pestaggio di cui i tre erano stati artefici, e che era avvenuto proprio presso un locale della movida serrese.

Tale divieto, conosciuto anche come “D.A.S.P.O. Willy”, costituisce un provvedimento restrittivo disposto nei confronti di soggetti coinvolti in risse o aggressioni, o che adottano comportamenti violenti nei pressi o all’interno di locali pubblici, e che, pertanto, siano ritenuti socialmente pericolosi.

In ragione di quanto accertato, i tre soggetti saranno chiamati a rispondere del reato previsto e punito dall’art. 13 bis comma 6 D.L. 14/2017, che sanziona i loro autori con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 fino a 24.000 euro.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.