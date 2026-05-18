Violenza di genere, a Villa Giordanelli un incontro tra dati, linguaggio e consapevolezza

Un confronto aperto sul modo in cui numeri, parole e rappresentazione pubblica influenzano la percezione della violenza di genere.

È questo il tema al centro dell’incontro “Violenza di genere: numeri, parole e consapevolezza”, in programma il 23 maggio alle ore 18 nei giardini di Villa Giordanelli, nell’ambito della rassegna “Il Maggio Letterario” promossa dall’associazione culturale Eclectica.

L’iniziativa prenderà spunto dal lavoro della giornalista e data scientist Donata Columbro, impegnata da anni nell’analisi del rapporto tra dati, informazione e diritti. Al centro della riflessione, il tema della narrazione della violenza di genere e del significato che assumono statistiche, linguaggio e modalità di racconto nella costruzione della coscienza collettiva.

L’incontro intende affrontare il tema non soltanto dal punto di vista sociale e culturale, ma anche attraverso una lettura critica dei numeri e delle parole utilizzate per descrivere fenomeni complessi come discriminazione, femminicidi e violenza.

Un approccio che punta a evidenziare quanto la raccolta, l’interpretazione e la diffusione dei dati possano incidere sulla comprensione della realtà e sulla tutela dei diritti.

Accanto a Donata Columbro interverranno Diletta Aurora della Rocca e Orsola Silvestri dell’associazione Artemisia Gentileschi, realtà impegnata nella promozione di iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza. A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

L’appuntamento si propone come uno spazio di dialogo e approfondimento rivolto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere e sul ruolo che informazione, comunicazione e cultura possono avere nella costruzione di una società più attenta e responsabile.