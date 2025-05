Virgilio Minniti entra in Italia del Meridione, nominato nella Direzione Provinciale di Cosenza

Italia del Meridione si arricchisce di nuove energie con l’ingresso di Virgilio Minniti, nominato nella Direzione Provinciale di Cosenza dal Segretario provinciale Annalisa Alfano, responsabile del Dipartimento Sviluppo del Territorio e Turismo.

Minniti, laureato in Giurisprudenza all’Università di Salerno con una tesi sulla libertà di informazione, è da sempre appassionato di sport e giornalismo.

Oggi opera come consulente per imprese e amministrazioni condominiali, e vanta una consolidata esperienza politica, avendo ricoperto in passato ruoli dirigenziali all’interno di vari partiti.

“La mia adesione a IdM nasce dal desiderio di contribuire attivamente allo sviluppo della Calabria ha dichiarato Minniti.

Ho trovato un partito a misura d’uomo, che mi ha restituito energia e motivazione. Inizio questo percorso con entusiasmo e spirito di cooperazione. Ringrazio Orlandino Greco e Annalisa Alfano per l’accoglienza e la fiducia.”

Con questa nuova nomina, il movimento fondato da Orlandino Greco, Sindaco di Castrolibero e leader di IdM, consolida ulteriormente la propria rete nella provincia di Cosenza, proseguendo il lavoro di valorizzazione delle competenze locali al servizio del territorio.