Virgilio Minniti (IdM): “Il turismo calabrese dipende dalla salvaguardia del nostro mare

Nota integrale

La Calabria è una regione ad alta densità turistica. Un patrimonio naturale e storico che è

un attrattore importante per molti vacanzieri, anche stranieri. Un tesoro che dobbiamo

salvaguardare e che dipende molto dalla questione ambientale, in particolare dalla

depurazione, una delle priorità del governo regionale. A porre l’attenzione sull’argomento è

l’esponente IdM Virgilio Minniti, coordinatore del Dipartimento Turismo e Sviluppo del

Territorio “Il Turismo è uno degli elementi trainanti della nostra economia che non può

prescindere da un buon funzionamento dell’ambiente. La salvaguardia del nostro mare –

dichiara Minniti – è una delle questioni che deve essere attenzionata in maniera

importante dalla classe politica a tutti i livelli. La Regione Calabria negli ultimi anni ha

predisposto una serie di azioni, partendo dall’analisi delle criticità che sono alla base

dell’inquinamento marino, individuati nel deficit infrastrutturale e nella gestione molto

spesso non efficiente degli impianti di depurazione e delle reti fognarie e degli impianti di

sollevamento; dal 2022 il presidente Occhiuto da messo in atto una ordinanza che

investiva ad una massima attenzione stabilimenti balneari, strutture turistico ricettive con

una serie di controlli atti a verificarne le procedure di smaltimento. L’attuale coinvolgimento

di Sorical e Arrical – prosegue Minniti – potrebbe apportare altre migliorie con un data

base di tutti i depuratori dei comuni costieri della Calabria e azioni immediate anche con il

controllo da remoto e monitoraggio in tempo reale con l’ausilio di Business Intelligence.

Ma oltre all’impegno delle Istituzioni ed ai relativi controlli che sono fondamentali per

rendere esecutive le ordinanze, è fondamentale la presa di coscienza e l’atto di

responsabilità che deve animare tutti i cittadini calabresi i quali devono essere loro stessi

controllori del rispetto dell’ambiente. Se riusciremo a creare un sistema di sinergia si potrà

davvero contribuire a costruire una cultura di rispetto verso l’ambiente che di riflesso

porterà benefici al comparto turistico. Avere acque cristalline significa avere in mano i

migliori strumenti pubblicitari per un turismo che potrebbe crescere in maniera

esponenziale”.

Virgilio Minniti

IdM – Coordinatore Dip. Turismo e Sviluppo del Territorio