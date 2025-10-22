Catanzaro
Visita a Catanzaro del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano
Nell’ambito delle attività della Cabina di Regia istituita presso la Prefettura di Catanzaro per
superare le situazioni di degrado, sociale, edilizio ed ambientale che si registra nelle zone della
periferia Sud di Catanzaro, si comunica che su richiesta del Sottosegretario al Ministero
dell’Interno On. Ferro e dello scrivente il prossimo 24 di ottobre giungerà a Catanzaro il Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Prefetto Fabio Ciciliano, al fine di valutare la
possibilità di eventuali interventi a livello centrale per arginare le predette situazioni di degrado.