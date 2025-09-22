Visita al comando regionale della GdF del sottosegretario al ministero dell’economia on. Sandra Savino
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Onorevole Sandra Savino, nella mattinata
odierna, si è recato presso la Caserma “Pietro Laganà” di Catanzaro, per effettuare una visita istituzionale al
Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza.
L’Autorità di Governo, accolta dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, dopo gli
onori di rito, ha rivolto un indirizzo di saluto ai Comandanti Provinciali, del Reparto Operativo Aeronavale e dei
Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, nonché ad una folta rappresentanza di militari alla sede.
Successivamente, il Generale D’Alfonso ha illustrato con apposito briefing gli aspetti salienti relativi
all’organizzazione del Corpo sul territorio regionale, nonché le diverse attività svolte dai Reparti nei vari
comparti operativi.
Nell’occasione, l’Onorevole Sandra Savino si è complimentata gli eccezionali risultati raggiunti grazie alla
professionalità, alla competenza, all’incessante impegno ed all’altissimo senso del dovere che esprimono
quotidianamente le Fiamme Gialle calabresi al fine di tutelare gli interessi economico-finanziari della collettività,
nel rispetto dei diritti delle persone, e per favorire lo sviluppo di una società più equa, giusta e sicura, a
salvaguardia delle generazioni future.
Successivamente, la predetta Autorità di Governo si è recata a Gioia Tauro per effettuare una visita presso il
locale Gruppo territoriale del Corpo, dove, accolta dal Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Col. t.ST
Agostino Tortora e dal Comandante del Reparto, Ten. Col. Ivan Conidi, ha rivolto un indirizzo di saluto ad una
rappresentanza di militari alla sede.
Il Sottosegretario Savino ha manifestato il proprio apprezzamento per la rilevante attività operativa svolta
diuturnamente sul territorio, soprattutto con riferimento agli ingentissimi quantitativi di cocaina sequestrati ogni
anno all’interno dell’importante scalo portuale di rilevanza internazionale di Gioia Tauro, fortemente permeato
dalla presenza della criminalità organizzata.