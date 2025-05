Visita dei corsisti AIS Calabria alla Cantina Benvenuto “un viaggio tra vigne, storia e degustazioni”

La Cantina Benvenuto di Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, ha ospitato un evento speciale: la visita dei corsisti del corso di 1° livello di sommelier AIS Calabria della delegazione di Vibo Valentia, accompagnati da soci e appassionati del mondo del vino provenienti dalle cinque province calabresi.

Presente anche Angela Parrello, delegata AIS per la Locride e la Piana di Gioia Tauro.

La visita si è trasformata in un vero e proprio tour immersivo, che ha condotto i partecipanti alla scoperta delle vigne dell’azienda, situate in un contesto paesaggistico suggestivo, per poi proseguire all’interno della cantina e concludersi con una raffinata degustazione.

Il momento clou è stato proprio quello dedicato all’assaggio dei vini, tenutosi nel panoramico spazio degustazione della cantina, dove i presenti hanno potuto apprezzare le peculiarità dello Zibibbo e del Magliocco Canino, vitigni simbolo del territorio e dell’identità enologica calabrese.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo e culturale volto a valorizzare il vino calabrese e a rafforzare il legame tra territorio, produzione e professionalità nel settore della sommellerie.