Reggio Calabria

Visita del comandante generale della GdF al comando provinciale di Reggio Calabria

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Visita comandante generale GdF Andrea De Gennaro - comando provinciale Reggio Calabria

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, nella giornata del 4 giugno, ha fatto visita al Comando Provinciale di Reggio Calabria.

L’Autorità di vertice, accompagnata dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Divisione Francesco Mattana, e dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, è stata accolta dal Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Colonnello Agostino Tortora.

Dopo la resa degli onori militari di rito, la massima Autorità del Corpo ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali e militari in servizio presso i Reparti della provincia nonché di appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Reggio Calabria e Gioia Tauro, unitamente alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

A seguire, il Comandante Generale ha incontrato presso la Caserma “S. Caravelli”, alcune delle massime Autorità istituzionali cittadine, che ha ringraziato per la sinergica collaborazione volta a presidiare la legalità nel territorio reggino, allo scopo di tutelare la comunità locale attraverso una sistematica azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite e criminali.

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Graziano Tomarchio

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