Visita ispettiva del comandante interregionale Francesco Mattana al Comando Regionale Calabria della GdF

Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Francesco Mattana, in

data 16 settembre 2026, si è recato in visita presso il Comando Regionale Calabria.

Accolta dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Paolo Borrelli, l’Autorità ha rivolto un saluto ai

Comandanti dei Reparti calabresi, a una folta rappresentanza di Ufficiali e militari ISAF dei Reparti della città,

nonché ai rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere sindacale e dell’Associazione Nazionale

Finanzieri d’Italia – Sezioni di Catanzaro e Lamezia Terme.

Il Generale Borrelli, nel corso di un briefing, ha illustrato gli aspetti salienti relativi alla gestione del personale e

alla logistica, soffermandosi, altresì, sulle principali attività operative svolte dai Reparti dipendenti.

Nella circostanza, il Generale Mattana ha espresso il proprio apprezzamento per la professionalità, l’impegno e

l’altissimo senso del dovere e di attaccamento all’Istituzione che hanno consentito alle Fiamme Gialle calabresi

di ottenere eccezionali risultati nei vari comparti.

L’alto ufficiale generale ha, infine, sensibilizzato tutti a proseguire con pari tenacia, entusiasmo e competenza

nell’adempimento dei compiti connessi alla missione istituzionale del Corpo.

Un momento particolarmente significativo della visita è stato rappresentato dall’incontro del Comandante

Interregionale con due Ispettori, premiati con Medaglia d’Argento al Valor Civile concessa dal Presidente della

Repubblica, per un delicato e rischioso intervento di soccorso prestato a una donna durante un’alluvione.

L’Autorità di vertice ha, altresì, ricevuto tre pattuglie del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro

che hanno condotto diversificate e rilevanti indagini di polizia giudiziaria a contrasto della criminalità

organizzata e del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, consentendo, tra l’altro, la cattura di latitanti.

Nel corso della mattinata il Comandante Interregionale, ha incontrato il Prefetto di Catanzaro, dott. Clemente Di

Nuzzo, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, dott. Giuseppe Lucantonio, nonché i vertici delle

Autorità giudiziarie ordinarie, contabili e amministrative del capoluogo.

Successivamente, il Generale Mattana si è recato a Reggio Calabria, dove ha incontrato il Procuratore della

Repubblica, dott. Giuseppe Borrelli e il Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, che hanno espresso la propria

gratitudine per l’impegno profuso e i significativi risultati conseguiti dal Corpo nel territorio della provincia

reggina, soprattutto nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Il 17 settembre, il Comandante Interregionale ha visitato, altresì, la Compagnia di Villa San Giovanni, la

Compagnia di Palmi dove ha incontrato il Procuratore della Repubblica, Dott. Emanuele Crescenti e il Gruppo

di Gioia Tauro.

Presso tali Reparti ha salutato i rispettivi Comandanti e il personale dipendente, oltre a incontrare alcune

pattuglie distintesi in complesse e delicate attività investigative e nel contrasto dei traffici illeciti, una delle quali

ha consentito, tra l’altro, la cattura di un latitante.

Anche in tali occasioni, l’Autorità di vertice ha inteso ringraziare il personale per la dedizione con cui

quotidianamente svolge la propria missione istituzionale, in un territorio particolarmente difficile e complesso.