Visita istutuzionale del prefetto Clemente di Nuzzo alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Nell’ambito del programma di visite istituzionali avviato a seguito del suo insediamento, il Prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo ha fatto visita, ieri, alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, proseguendo il percorso di conoscenza e confronto con le principali istituzioni del territorio.

Ad accoglierlo nella sede dell’Ente camerale di Catanzaro, il Presidente Pietro Falbo con il Segretario Generale Gregorio De Vinci.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi che interessano il sistema produttivo e il tessuto sociale del territorio, con particolare attenzione al ruolo della collaborazione istituzionale quale strumento per rafforzare legalità, affidabilità amministrativa e sviluppo economico.

Al centro del dialogo anche le strategie condivise per prevenire fenomeni di infiltrazione criminale, promuovere la cultura della legalità economica e favorire un contesto sempre più attrattivo per gli investimenti e per la libera iniziativa imprenditoriale.

Il Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo ha sottolineato il valore della presenza del Prefetto: “Ringrazio il Prefetto Di Nuzzo per questa gradita visita istituzionale.

La Sua presenza testimonia l’attenzione riservata al sistema delle imprese e all’Ente camerale, che ne accompagna lo sviluppo non solo attraverso progetti e servizi, ma anche con iniziative volte a promuovere la cultura della trasparenza, dell’integrità e del rispetto delle regole, in sinergia con i partner istituzionali, e dunque con la Prefettura che costituisce una determinante presenza dello Stato sul territorio e un fondamentale presidio di sicurezza, coesione istituzionale e tutela della legalità.

La collaborazione tra Prefettura e sistema camerale è preziosa perché è proprio nell’incontro tra funzioni diverse ma convergenti che si realizza valore aggiunto per il territorio.

Sono certo che, in questa direzione, con il Prefetto Di Nuzzo proseguirà proficuamente il dialogo istituzionale per la migliore definizione di un contesto favorevole alla crescita di imprese e comunità”.

Il Prefetto Clemente Di Nuzzo, nel ringraziare il Presidente Falbo per l’accoglienza ricevuta, ha sottolineato che «La Camera di Commercio costituisce un interlocutore di particolare rilievo nell’architettura istituzionale del territorio, sia per le funzioni che l’ordinamento le attribuisce, sia per il contributo che assicura alla conoscenza del sistema economico, alla promozione dello sviluppo e alla diffusione della cultura della legalità.

In questa prospettiva, il dialogo stabile e una leale collaborazione tra le istituzioni rappresentano presupposti imprescindibili per sostenere i processi di crescita consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazioni e favorire l’attività delle imprese che operano nel pieno rispetto delle regole.”

Il Prefetto è stato poi accompagnato a visitare la sede camerale, in particolare la storica Biblioteca, autentico archivio della memoria economica del territorio, dove è in esposizione il prezioso volume “Capitoli, Ordinazioni e Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro”, tra le più significative testimonianze della tradizione manifatturiera cittadina e delle profonde radici produttive che caratterizzano il territorio”.

La visita si è conclusa con l’impegno condiviso a mantenere un confronto costante sui temi della crescita economica, della legalità e dello sviluppo sostenibile, equo ed inclusivo.