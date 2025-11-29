Visita sindacale di UNARMA alla scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria
UNARMA (Sindacato dei Carabinieri) in visita alla Scuola Allievi di Reggio Calabria: massima attenzione alla formazione degli allievi e tolleranza zero contro il proselitismo indebito
Nota integrale
Nella giornata odierna una delegazione di UNARMA – Sindacato dei
Carabinieri formata dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio
Riccio e dai Segretari Masotina Francesco, Nicolosi Davide e Foti
Giovambattista ha effettuato una visita sindacale presso la Scuola
Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, luogo in cui prendono forma i
valori, la disciplina e la preparazione professionale dei Carabinieri
del futuro. La delegazione è stata ricevuta dal Comandante della Scuola
Allievi, Colonnello Enrico Pigozzo, con il quale si è sviluppato un
confronto franco, rispettoso e particolarmente costruttivo sui temi
dell’addestramento, della formazione e della tutela dell’allievo
Carabiniere.
Nel corso del dialogo, il Segretario Generale Regionale Calabria di
UNARMA, Fabio Riccio, evidenzia come la Scuola Allievi rappresenti uno
dei contesti più delicati dell’intera Istituzione, un luogo in cui non
si esercita attività sindacale ma si costruisce il Carabiniere chiamato
a servire lo Stato. L’allievo, sottolinea Riccio, deve poter affrontare
il percorso addestrativo in un ambiente neutro, libero da pressioni o
condizionamenti di qualunque natura, a partire dalla stessa
organizzazione sindacale.
Riccio prosegue riferendo che, proprio nell’ottica di una tutela
preventiva degli allievi e della trasparenza del sistema, l’intera
Segreteria di UNARMA ha proposto che, nel giusto momento del percorso
addestrativo e con modalità appropriate, venga fornita agli allievi una
chiara informazione sui meccanismi e sulle modalità del proselitismo,
affinché siano pienamente consapevoli che in questa fase devono
esclusivamente formarsi e non essere avvicinati da alcuna sigla o
soggetto esterno.
Secondo Riccio, rendere gli allievi consapevoli di tali dinamiche
significa anche metterli nelle condizioni di riconoscerle e, qualora
dovessero verificarsi episodi impropri, di segnalarli tempestivamente,
anche mediante strumenti che garantiscano la riservatezza o l’anonimato,
a tutela degli stessi allievi e della correttezza dell’ambiente
formativo.
Riccio prosegue sottolineando come ogni forma di proselitismo sindacale
all’interno della Scuola Allievi sia da considerarsi profondamente
scorretta e inaccettabile. Tentare di esercitare influenza su giovani
militari in fase di formazione iniziale, approfittando della loro
naturale inesperienza e della condizione di soggezione funzionale
propria dei reparti di istruzione, costituisce una condotta gravemente
lesiva della correttezza istituzionale.
Sul punto, Riccio ribadisce che UNARMA mantiene un livello di attenzione
massimo e chiarisce, senza possibilità di equivoci e senza alcuna
tolleranza, che eventuali segnalazioni circostanziate di proselitismo
all’interno della Scuola Allievi saranno immediatamente trasmesse alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla
Procura Militare di Napoli, per le valutazioni di competenza.
Riccio conclude affermando che la libertà sindacale è un diritto
fondamentale, ma deve essere esercitata con senso del limite,
responsabilità e rispetto dei luoghi e delle persone. La Scuola Allievi,
precisa, deve rimanere uno spazio di formazione esclusivo, impermeabile
a qualsiasi forma di pressione o condizionamento, e su questo principio
UNARMA non intende arretrare.
La visita si è infine conclusa con una visita all’interno della Scuola
Allievi, a conferma dell’attenzione costante di UNARMA verso i luoghi in
cui si forma il futuro dell’Arma dei Carabinieri, nel pieno rispetto
dell’Istituzione e dei giovani militari in addestramento.