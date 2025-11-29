Visita sindacale di UNARMA alla scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria

UNARMA (Sindacato dei Carabinieri) in visita alla Scuola Allievi di Reggio Calabria: massima attenzione alla formazione degli allievi e tolleranza zero contro il proselitismo indebito

Nota integrale

Nella giornata odierna una delegazione di UNARMA – Sindacato dei

Carabinieri formata dal Segretario Generale Regionale Calabria Fabio

Riccio e dai Segretari Masotina Francesco, Nicolosi Davide e Foti

Giovambattista ha effettuato una visita sindacale presso la Scuola

Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, luogo in cui prendono forma i

valori, la disciplina e la preparazione professionale dei Carabinieri

del futuro. La delegazione è stata ricevuta dal Comandante della Scuola

Allievi, Colonnello Enrico Pigozzo, con il quale si è sviluppato un

confronto franco, rispettoso e particolarmente costruttivo sui temi

dell’addestramento, della formazione e della tutela dell’allievo

Carabiniere.

Nel corso del dialogo, il Segretario Generale Regionale Calabria di

UNARMA, Fabio Riccio, evidenzia come la Scuola Allievi rappresenti uno

dei contesti più delicati dell’intera Istituzione, un luogo in cui non

si esercita attività sindacale ma si costruisce il Carabiniere chiamato

a servire lo Stato. L’allievo, sottolinea Riccio, deve poter affrontare

il percorso addestrativo in un ambiente neutro, libero da pressioni o

condizionamenti di qualunque natura, a partire dalla stessa

organizzazione sindacale.

Riccio prosegue riferendo che, proprio nell’ottica di una tutela

preventiva degli allievi e della trasparenza del sistema, l’intera

Segreteria di UNARMA ha proposto che, nel giusto momento del percorso

addestrativo e con modalità appropriate, venga fornita agli allievi una

chiara informazione sui meccanismi e sulle modalità del proselitismo,

affinché siano pienamente consapevoli che in questa fase devono

esclusivamente formarsi e non essere avvicinati da alcuna sigla o

soggetto esterno.

Secondo Riccio, rendere gli allievi consapevoli di tali dinamiche

significa anche metterli nelle condizioni di riconoscerle e, qualora

dovessero verificarsi episodi impropri, di segnalarli tempestivamente,

anche mediante strumenti che garantiscano la riservatezza o l’anonimato,

a tutela degli stessi allievi e della correttezza dell’ambiente

formativo.

Riccio prosegue sottolineando come ogni forma di proselitismo sindacale

all’interno della Scuola Allievi sia da considerarsi profondamente

scorretta e inaccettabile. Tentare di esercitare influenza su giovani

militari in fase di formazione iniziale, approfittando della loro

naturale inesperienza e della condizione di soggezione funzionale

propria dei reparti di istruzione, costituisce una condotta gravemente

lesiva della correttezza istituzionale.

Sul punto, Riccio ribadisce che UNARMA mantiene un livello di attenzione

massimo e chiarisce, senza possibilità di equivoci e senza alcuna

tolleranza, che eventuali segnalazioni circostanziate di proselitismo

all’interno della Scuola Allievi saranno immediatamente trasmesse alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla

Procura Militare di Napoli, per le valutazioni di competenza.

Riccio conclude affermando che la libertà sindacale è un diritto

fondamentale, ma deve essere esercitata con senso del limite,

responsabilità e rispetto dei luoghi e delle persone. La Scuola Allievi,

precisa, deve rimanere uno spazio di formazione esclusivo, impermeabile

a qualsiasi forma di pressione o condizionamento, e su questo principio

UNARMA non intende arretrare.

La visita si è infine conclusa con una visita all’interno della Scuola

Allievi, a conferma dell’attenzione costante di UNARMA verso i luoghi in

cui si forma il futuro dell’Arma dei Carabinieri, nel pieno rispetto

dell’Istituzione e dei giovani militari in addestramento.