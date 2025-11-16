Vittoria al buzzer beater per il Basketball Lamezia che espugna il palazzetto vibonese 82-84

Una vittoria sul buzzer beater. Un canestro realizzato al suono della sirena, da parte di Mazzei, che ha decretato la terza vittoria consecutiva del Basketball Lamezia, nella terza giornata di campionato Under 19, contro Pallacanestro Vibo Valentia, tenutasi venerdì 14 e finita 82-84 al Palatenda Borsellino.

Equilibrio e concentrazione. Sono state queste le caratteristiche della partita giocata dai lametini in una costante sfida punto a punto fin dall’inizio del 1Q.

«Abbiamo assistito a una partita molto equilibrata e contro un avversario molto forte fisicamente ha dichiarato Roberto Petronio, dirigente gialloblu. Vibo infatti corre, pressa e ha ottime percentuali di realizzazione».

Ogni azione corrispondeva a un canestro sia da parte degli ospiti che dei padroni di casa, arrivando a sfiorare l’Overtime sull’82 pari. Un Overtime sventato da Nicolò Mazzei facendo tuonare il campo vibonese con urla di gioia.

«Abbiamo giocato di squadra arrivando al tiro più facile e sfruttando il tiro da tre. Con la nostra difesa abbiamo cercato di limitare un’ottima squadra che ha un’alta percentuale di tiro in attacco. Non è da poco il fatto che ci trovassimo davanti una Vibo molto forte e competitiva.

Noi non abbiamo mai perso la lucidità, sia in panca che sul campo» conclude Petronio. Degno di nota quindi il gran lavoro dei ragazzi, che hanno affrontato insieme la compagine casalinga.

Da segnalare, sicuramente la prestazione di Verso che, oltre ad aver segnato 23 punti, non è mai uscito dal campo, giocando interamente 40 minuti.

Una vittoria importante che ha portato il Basketball Lamezia ad essere prima in classifica parimenti con Pirossigeno Cosenza, che affronterà mercoledì 26 nel palazzetto di Rende.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Basket Belvedere, martedì 25 novembre, ore 19.15 Palagagliardi di Lamezia Terme.

Pallacanestro Vibo Valentia – Basketball Lamezia 82-84 (18-18, 23-18, 16-24, 25-24)

Giuliano, Lazzarotti R. 11, Mazzei 10, Bova 14, Mastroianni, Lazzarotti G., Augello 16, Barbagallo, Volpe 2, Lazzarotti R. Verso 23, Vescio A. 8, All. Lazzarotti A.