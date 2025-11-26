“Voci di Speranza. Contro la Violenza’, l’evento organizzato dall’Associazione Ilaria Sollazzo” di Scalea in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Scalea (CS), 26 novembre 2025 – Sabato 29 novembre alle ore 21:00, presso la Sala Polifunzionale di Via Plinio il Vecchio a Scalea, avrà luogo “Voci di Speranza. Contro la Violenza, organizzato dall’Associazione “Ilaria Sollazzo”.

Un evento che, in occasione della Giornata Internazionale per l’abolizione delle violenza contro le donne, offrirà un percorso emotivo e culturale incui si alterneranno la musica, la poesia e brevi monologhi dedicati alle donne e al valore dell’impegno collettivo.

Tra gli artisti, saranno previsti cantanti e musicisti di spicco nel panorama musicale regionale e nazionale come Salvatore Cauteruccio, Claudia Forte, Francesca Calabrò, Irene Cantisani e il gruppo dei CPS.

Spazio poi alla poesia con Achille Tenuta, che interpreterà un testo poetico da lui composto, e con Lidia Latorre e Nuccia Crusco che reciteranno i versi di Francesco Casella, presidente della compagnia teatrale “Carmen Levare”.

Le operatrici dell’Associazione Antiviolenza “Ilaria Sollazzo”, accompagneranno il pubblico tra autori, brani, discussioni e poesie, guidandolo nel significato più profondo di tali esibizioni.

L’evento è a ingresso libero perchè l’Associazione mira alla presenza di una comunità intera che rappresenti la consapevolezza presa su un tema che riguarda tutti, nessuno escluso.

