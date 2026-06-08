“Voci e Visioni di chi sceglie di restare”: nel nuovo libro di Debora Calomino la Calabria che costruisce il futuro

di Nicoletta Toselli

C’è una Calabria che non si arrende ai luoghi comuni, che sceglie di investire nelle proprie radici e di trasformare il legame con la terra d’origine in un’opportunità di crescita. È la Calabria raccontata da Debora Calomino nel suo nuovo libro Voci e Visioni di chi sceglie di restare, disponibile su Amazon e naturale prosecuzione del precedente Storie luminose di una Calabria che fiorisce, pubblicato nel 2023.

L’opera raccoglie una serie di interviste e testimonianze che hanno come filo conduttore una scelta tanto coraggiosa quanto controcorrente: restare. Restare in Calabria, investire nel proprio territorio, creare impresa, cultura e sviluppo in una regione spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà.

Attraverso le voci dei protagonisti, il volume offre uno spaccato autentico di una realtà dinamica e intraprendente, fatta di persone che hanno deciso di costruire il proprio futuro senza allontanarsi dalla terra d’origine. Ne emerge un racconto corale che mette in luce competenze, sacrifici, intuizioni e percorsi professionali differenti, accomunati dalla volontà di generare valore e opportunità per le comunità locali.

Tra le pagine del libro trovano spazio le esperienze di imprenditori, artigiani, professionisti e operatori culturali che rappresentano alcune delle eccellenze del territorio calabrese. Dall’antica tradizione casearia custodita da Serafina Franco alla passione per la pizza e la qualità portata avanti da Italo Cappone, passando per l’impegno nel settore agricolo di Stefania Martire e Teresa Maradei.

Il viaggio continua con Corrado Rossi, Roberto Tesoriere, Raffaella Scutifero e Stefania Sammarro, che attraverso immagini e narrazioni contribuiscono a valorizzare il patrimonio identitario della regione.

Non mancano le storie di chi custodisce antichi mestieri, come Alberto De Gattis, e di chi opera quotidianamente per la tutela dell’ambiente e la promozione del territorio, come Alessandro Frontera e Alfredo Muniaci.

Il volume dà inoltre voce ad Angelica Artemisia Pedatella, Davide Crisopulli, Valentina Mannarino, Danilo Di Marco, Bruno Strati e Samuele Garritano.

Più che una semplice raccolta di interviste, Voci e Visioni di chi sceglie di restare si presenta come una riflessione sul valore della permanenza e della responsabilità verso la propria comunità. Un libro che racconta una Calabria diversa, fatta di idee, lavoro e progettualità, dove il coraggio di restare diventa una scelta concreta di fiducia nel futuro.

Un messaggio particolarmente significativo in un tempo in cui la partenza viene spesso considerata l’unica strada possibile. Le storie raccolte da Debora Calomino dimostrano invece che esiste anche un’altra prospettiva: quella di chi decide di rimanere e di contribuire, giorno dopo giorno, alla crescita della propria terra.