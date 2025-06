Voci libere, storie resistenti: a Lamezia torna Trame Festival

Torna a Lamezia Terme Trame.Festival dei libri sulle mafie, che dal 17 al 22 giugno 2025 celebra la sua quattordicesima edizione dal titolo “Liberi Liberi”.

Quest’anno il festival si fa ancora più aperto ai linguaggi contemporanei e al dibattito civile.

In programma, tra gli altri, l’evento “Il rumore del mare. Una questione troppo umana: storie di salvataggio e di coraggio” con la testimonianza di Maso Notarianni di Progetto TOM Tutti gli Occhi sul Mediterraneo e gli interventi di Don Giacomo Panizza, il direttore di Fan Page Cancellato, il direttore de Il Manifesto Andrea Fabozzi; il confronto sulla riforma della giustizia con il Viceministro Francesco Paolo Sisto e il segretario generale ANM Rocco Maruotti; il dibattito sull’evoluzione delle mafie con il criminologo John Dickie, Anna Sergi e Enzo Ciconte, il panel “Mafia e politica locale” con Pierpaolo Romani e Giulia Migneco di Avviso Pubblico, il focus “Oltre i confini” sull’espansione delle mafie nei Balcani, con Ruggero Scaturro, senior analyst presso GI-TOC , la direttrice dell’Osservatorio sui Balcani di GI-TOC Fatjona Mejdini e Alketa Lamani; il panel sull’economia legale, il rapporto della Banca d’Italia, i focus su ecomafie con Legambiente e sanità tradita, e molto altro.

Trame 14 ospiterà inoltre il film documentario “Cutro, Calabria, Italia” del regista Mimmo Calopresti che ne firma anche la sceneggiatura, e diverse proiezioni: il docufilm “Magma. Mattarella, il delitto perfetto” dello scrittore e editorialista Attilio Bolzoni e della regista Giorgia Furlan, l’inchiesta “Aemilia 220”, coproduzione Rai Fiction, di Fabio Melchionna, Savino Paparella, Cosimo Ribezzi e Jessica Giuliani, con le voci narranti di Paolo Bonacini e Giovanni Tizian, e, infine, la prima ufficiale del film-documentario su Peppe Valarioti “Medma non si piega”, scritto e diretto dal giornalista e film-maker di Ugly Films Gianluca Palma.

Grande attenzione sarà riservata alla narrazione per immagini con la mostra fotografica “Il valore della testimonianza”, dedicata a Andy Rocchelli, fotoreporter ucciso in Ucraina il 24 maggio 2014, coprodotta da collettivo Cesura, associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con l’Ordine nazionale dei giornalisti e con i famigliari di Andrea Rocchelli; la mostra “Giancarlo Siani a fumetti”, un progetto di Round Robin Editrice in collaborazione con Fondazione Trame e Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria e Museo Archeologico Lametino, con il sostegno di Confapi; l’installazione “L’ombra del pizzo” di Grazia Resta.

Il progetto #TrameinCittà animerà diversi luoghi con eventi diffusi. Saranno coinvolti l’Aeroporto Internazionale, la Stazione di Lamezia Terme Centrale, il mercato coperto del quartiere di Sambiase, il Tribunale di Lamezia e sono previsti eventi in collaborazione con Pan&Quotidiano, Coneria italiana, Aria Miscelazione indipendente e Caffè Retrò.

Dopo aver reso omaggio a figure come Nuccio Ordine, Franco Costabile e Gianni Rodari, quest’anno Trame 14 ricorda anche Corrado Alvaro, a 130 anni dalla nascita. Le sue parole accompagneranno il festival: “La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”.

Non mancheranno spazi di riflessione dedicati ai giovani e all’antimafia sociale, con la presentazione del progetto “HubS – Spazi di Innovazione Sociale” finanziato da Fondazione con il Sud con Stefano Consiglio e rappresentanti del terzo settore e il talk “Connettere energie” sui nuovi spazi di impegno civile.

Completano il programma il talk e live di Daniele Sanzone, il concerto #TrameinMusica con i Malvax in collaborazione con Musica contro le mafie, e lo spettacolo “Bella Ciao. Genesi di un mito” di Dario De Luca.

Con oltre cento ospiti, decine di incontri, mostre, spettacoli, concerti e proiezioni, Trame continua ad essere la piazza che riflette sul presente, sul ruolo della memoria e sull’urgenza di nuovi linguaggi per raccontare e combattere le mafie, sempre più globali e pervasive.

Con il Patrocinio della Camera dei Deputati, Ministero dell’Interno, Confcommercio, Anci, Rai per la sostenibilità, Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme, il festival è promosso da Fondazione Trame ETS e Ala Associazione Antiracket, e realizzato con il contributo della Regione Calabria.

Info e programma completo su www.tramefestival.it