Week end d’inverno al MArRC, laboratori per bambini e racconti che incantano

Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria arrivano due nuove esperienze di visita a cura di CoopCulture, concessionario per i servizi aggiuntivi, che arricchiranno l’offerta culturale e educativa di questo inverno.

Le proposte, adatte a pubblici di tutte le età, invitano i partecipanti a immergersi nell’arte, nella storia e nel gioco, rendendo ogni visita un’occasione di apprendimento e divertimento indimenticabile.

Racconti d’inverno, una visita a tema che dal 23 novembre si potrà prenotare ogni sabato, domenica e festivi tranne la prima domenica del mese. Partenza ore 11.00 e 12.30. Un percorso conoscitivo basilare attraverso le collezioni principali del Museo Archeologico di Reggio Calabria alla ricerca di…storie.

Ad esempio? Chi poteva essere il bambino di Archi e gli abitatori delle capanne d’argilla neolitica, chi fu sepolto insieme a tutto il suo corredo nella Necropoli di Torre Galli? Chi era Paolo Orsi e quale è stata la sua impresa? Quali sono le ipotesi sulla identità dei due Bronzi da Riace?

Un gioco da Museo, una visita gioco per bambini dai 6 ai 12 anni con partenza dal 23 novembre ogni sabato, ore 16 e ogni domenica ore 11.20 (tranne la prima domenica del mese).

Un’attività alla scoperta del Museo e delle sue collezioni principali in chiave ludica e avvincente. Al termine del percorso, in uno spazio dedicato, i bambini, divisi in gruppi, giocheranno ad uno speciale gioco dell’Oca ripercorrendo le tappe della visita per raggiungere il traguardo.

Informazioni sui costi e prenotazioni: www.coopculture.it – 06 39967600

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito.

Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi.

Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it