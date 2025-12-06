Weekend dell’Immacolata sul Mar Tirreno per assaporare la magia del Natale sulle note dei Coldplay

Un fine settimana speciale è alle porte, dal 6 all’8 dicembre, Falerna si illumina di gusto e divertimento, nella magia dell’atmosfera natalizia, senza rinunciare al fascino del suo mare.

Luci, profumi e melodie si fonderanno per creare un’atmosfera incantata e accogliente al Riva Restaurant, a partire da sabato 6 dicembre 2025 con l’evento “A Taste of Christmas, un viaggio emozionante nella magia delle feste. Con le melodie di Mariah Carey e Michael Bublé, la musica farà da sfondo a un’atmosfera calda e festosa, creando il contesto ideale per brindare, condividere momenti speciali e lasciarsi avvolgere dall’incanto del Natale. Dalla Cucina Contemporanea di Pesce della Chef Francesca Mannis, reduce dello straordinario successo a Montecitorio, sarà possibile degustare nuove proposte: percorsi studiati nel rispetto del ciclo di vita dei prodotti di stagione, ideali per ogni occasione di convivialità.

Una full immersion nello spirito natalizio è l’obiettivo della Domenica Riva, con musica dal vivo e drink d’autore che accompagneranno le portate dal pranzo all’after dinner.

A chiudere il lungo weekend, lunedì andrà in scena un evento imperdibile: un emozionante tributo ai Coldplay interpretato da un violinista d’eccezione.

I brani più celebri della band britannica si vestiranno di nuove sfumature grazie alle sonorità delicate e avvolgenti del violino, alternando strumenti classici ed elettrici per un’esperienza musicale dal forte impatto emotivo. Le esibizioni e la musica continueranno anche dopo il tributo, per regalarvi un momento aperitivo energico e coinvolgente, perfetto per chiudere il weekend in grande stile.

Durante tutto il fine settimana, sarà possibile scoprire anche il menù dedicato alle stagioni fredde, disponibile per un periodo limitato: un omaggio ai profumi del sottobosco, alle radici e ai migliori prodotti della stagione.

Un’occasione speciale per chi ama prendersi il proprio tempo, collezionando momenti di serenità, gusto e magia, avvolti dall’accoglienza calorosa che da sempre contraddistingue il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina.