Welcome Summer Scalea: un successo di partecipazione e collaborazione

SCALEA – Un’atmosfera di festa, accoglienza e condivisione ha animato le strade di Scalea in occasione di “Welcome Summer”, la manifestazione che ha segnato ufficialmente l’inizio dell’estate nella città tirrenica. Tra spettacoli, musica, artisti di strada e un pubblico numeroso e coinvolto, l’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, confermandosi un appuntamento sentito e condiviso.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale con delega agli eventi, Gerardo De Chiara, che ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito alla cittadinanza, ai turisti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa:

«La presenza e l’entusiasmo dimostrati sono stati la vera forza di questa giornata. Un grazie speciale va alle attività commerciali e agli sponsor, che hanno sostenuto il progetto con grande spirito di collaborazione, e al gruppo di lavoro che ha creduto fin da subito in questa visione. È stato un lavoro di squadra, nato dalla fiducia e dall’entusiasmo condiviso».

Tra i ringraziamenti non è mancata una menzione particolare al sindaco Mario Russo, che – come sottolineato da De Chiara – ha sostenuto sin dal primo momento l’idea e il percorso organizzativo.

Proprio il sindaco ha voluto esprimere a sua volta un pensiero di gratitudine:

«Un plauso al consigliere De Chiara per l’impegno profuso, ma soprattutto un grazie sentito a tutta la comunità di Scalea, agli operatori economici, ai volontari e ai visitatori. La risposta così viva e partecipata è per noi un incoraggiamento a continuare a investire in eventi che sappiano valorizzare la nostra identità e il nostro territorio. Questa è la strada da seguire».

L’amministrazione comunale guarda ora ai prossimi appuntamenti dell’estate con rinnovato slancio, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il legame tra cultura, accoglienza e partecipazione.