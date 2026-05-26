“X Pitch” fa tappa all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato la tappa conclusiva di “X Pitch”, confermandosi incubatore tecnologico e culturale per il trattenimento dei giovani talenti sul territorio.

L’evento, promosso con l’associazione L’Orodicalabria, ha creato un ponte tra il mondo accademico e investitori strategici, accelerando lo sviluppo di un ecosistema locale basato su formazione, innovazione e impresa.

Dopo aver fatto tappa presso l’Università della Calabria di Cosenza e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il tour si è chiuso dunque a Reggio Calabria, rimarcando il ruolo centrale delle università calabresi nel proporsi come veri e propri incubatori culturali e tecnologici, capaci di connettere il mondo della formazione a quello dell’impresa.

L’evento, condotto da Francesca Russo, ha preso il via con i saluti istituzionali del Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti, del Prorettore Vicario con delega alla ricerca e trasferimento tecnologico, Prof. Massimo Lauria e di Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera e Direttore scientifico de L’Orodicalabria.

Quest’ultimo, oltre ad aver introdotto la giornata e descritto lo spirito che anima l’iniziativa, ha posto l’accento sull’esperienza che alcuni ragazzi calabresi stanno facendo proprio in questi giorni in Silicon Valley, dopo aver vinto la passata edizione della Summer School organizzata da l’orodicalabria.

È inoltre intervenuto, con un videomessaggio, il Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, il quale ha evidenziato l’importanza del “diritto di restare” per i giovani del territorio calabrese, sottolineando al contempo l’impegno della Commissione Europea a sostenere iniziative finalizzate alla loro crescita attraverso la promozione di nuove opportunità nel campo dell’imprenditorialità giovanile.

A seguire gli interventi di Pasquale Scaramuzzino (Presidente di Harmonic Innovation Group) e Maurizio Muzzupappa (Presidente del comitato scientifico de l’orodicalabria) il quale ha presentato la nuova edizione della Summer School che avrà luogo a Pizzo (VV) a partire dal prossimo 27 agosto.

Punto focale della giornata è stato il momento delle startup che hanno presentato le proprie idee di business legate ai settori della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e dell’intelligenza artificiale davanti ad importanti investitori (Intesa Sanpaolo, Nextalia Sgr e Fincalabra).

Vincitrice della competition è risultata Y Boats Connect con la sua piattaforma di Al travel dedicata al noleggio nautico.

L’intensa giornata si è conclusa con la testimonianza di Federica Basile, Presidente Coldiretti Reggio Calabria e Presidente di Fattoria della Piana, la lezione di Comunicazione e Marketing di Giuseppe Stigliano e i saluti finali da parte del Presidente dell’associazione L’Orodicalabria, Ernesto Magorno.

All’evento hanno partecipato importanti realtà regionali, come Fincalabra, e locali, tra cui la Camera di Commercio, Confindustria e l’Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy), una vasta platea di studenti e dottorandi dell’Università Mediterranea, oltre ad una cospicua rappresentanza di studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, dell’Istituto Righi Boccioni Fermi e del Piria di Reggio Calabria.

Il Rettore, Giuseppe Zimbalatti, nel sottolineare lo spirito collaborativo che ha animato i diversi stakeholders intervenuti, si è detto particolarmente colpito dalla capacità di tale tematiche di attrarre l’attenzione generale e trasversale di diverse fasce di utenti: dagli studenti delle scuole secondarie superiori, a quelli iscritti ai corsi di studio di I e II livello del nostro Ateneo, fino ai Dottorandi, tutti uniti dalla volontà e la speranza di poter contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio.

Il Prorettore Vicario con delega alla ricerca e trasferimento tecnologico, Massimo Lauria, ha invece evidenziato come eventi di tale caratura, anche per via dei testimonial di eccezione presenti, stiano decisamente accelerando un cambio di mentalità, una vera e propria trasformazione della percezione, oggi sempre più matura e consapevole, che i nostri giovani hanno rispetto alla possibilità di essere loro stessi ad imprimere la spinta decisiva per la costruzione di un ecosistema che metta insieme formazione, innovazione e impresa.