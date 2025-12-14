XII Edizione del Torneo di Interforze calcio a 5 FIGC LND Palmi in programma martedì 16 dicembre
Palmi (Rc), 14 dicembre 2025 – Il Comitato Organizzatore FIGC LND – Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, unitamente al Dipartimento Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria, promuove la XIIª Edizione del Torneo Interforze di Calcio a 5, voluto e progettato dal Delegato FIGC LND Fabio Nicoli e dal Presidente Regionale FIGC LND Saverio Mirarchi.
Alla manifestazione prenderanno parte i reparti della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria delle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.
L’inaugurazione ufficiale del Torneo avrà luogo martedì 16 dicembre 2025, alle ore 19:45 circa, presso il Centro Sportivo San Leonardo, S.S. 18 – Palmi (RC).
Saranno presenti le Autorità Sportive e Locali.