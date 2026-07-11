XIX Premio Simpatia della Calabria: il 5 settembre a Reggio Calabria cerimonia di premiazione

Anche per il 2026 il Premio Simpatia della Calabria conferma la propria vocazione identitaria, riunendo personalità di primo piano del panorama nazionale e internazionale.

L’appuntamento, giunto alla XIX edizione, è fissato per sabato 5 settembre 2026 alle ore 19:00 presso il glorioso Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

Il motto scelto dal Patron Pino Strati per quest’anno è “Quasi una Vita”, tratto dall’opera omonima di Corrado Alvaro (Premio Strega 1951): un richiamo a una Calabria che riflette su se stessa, sulle proprie radici e sul valore della memoria.

Promosso dall’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, il Premio Simpatia della Calabria non è soltanto un evento, ma un percorso culturale coerente che racconta la storia del territorio, le sue radici sociali e il senso di appartenenza a una comunità.

Il legame con le Ferrovie dello Stato ne costituisce il vero DNA: l’associazione è nata infatti all’interno del mondo del lavoro ferroviario, e la Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, sua sede, rappresenta oggi un modello di riferimento nazionale per le sue numerose attività sociali, culturali e di volontariato.

A questo patrimonio si affianca il Museo FS dedicato a Pietro Germi, realtà di pregio riconosciuta e apprezzata su scala nazionale.

Per la XIX edizione, i premiati riceveranno il classico orologio da tasca FS Perseo e Longines con matricola, esemplari dei primi del ‘900 perfettamente funzionanti grazie alla manutenzione del gioielliere e orologiaio Sebino Bellini, impreziositi dalle creazioni orafe del Maestro Michele Affidato.

I premiati 2026

Prof.ssa Rosaria Viola Abbritti — Neurochirurga del Lariboisière University Hospital di Parigi, con oltre mille interventi all’attivo. Specializzata in chirurgia endoscopica e open della base cranica.

Neurochirurga del Lariboisière University Hospital di Parigi, con oltre mille interventi all’attivo. Specializzata in chirurgia endoscopica e open della base cranica. Dott. Lucio Presta — Tra i più influenti manager, produttori televisivi e agenti dello spettacolo italiano. Fondatore dell’agenzia e casa di produzione Arcobaleno Tre, ha curato la carriera dei più grandi volti della televisione.

Tra i più influenti manager, produttori televisivi e agenti dello spettacolo italiano. Fondatore dell’agenzia e casa di produzione Arcobaleno Tre, ha curato la carriera dei più grandi volti della televisione. Prof.ssa Franca Melfi — Calabrese, scienziata e docente di Chirurgia Toracica, nota per aver eseguito la prima operazione al polmone con tecnica robotica. Prima donna a presiedere la Società Europea di Chirurgia Cardio-Toracica (EACTS).

Calabrese, scienziata e docente di Chirurgia Toracica, nota per aver eseguito la prima operazione al polmone con tecnica robotica. Prima donna a presiedere la Società Europea di Chirurgia Cardio-Toracica (EACTS). Prof. Rocco Papalia — Magnifico Rettore del Campus Bio-Medico di Roma e professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia.

Magnifico Rettore del Campus Bio-Medico di Roma e professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia. Dott. Domenico Bellantone — Funzionario del Ministero degli Esteri, Console Generale d’Italia a Londra.

Funzionario del Ministero degli Esteri, Console Generale d’Italia a Londra. Maestro Paolo Caridi —Food innovator con quasi mezzo secolo di esperienza nell’arte della pasticceria, autore di numerose innovazioni nel settore dolciario e gastronomico, docente apprezzato in tutta Italia e all’estero.

Fervono intanto i preparativi per l’imponente macchina organizzativa della serata. Testimonial dell’evento sarà il noto orafo Michele Affidato, mentre la cerimonia sarà presieduta dal Cav. Pippo Callipo, grande amico e sostenitore di Incontriamoci Sempre. Tra gli ospiti attesi anche Mariolina Baccellieri, delle omonime Tenute.

Ad accogliere gli invitati saranno gli studenti dell’Istituto Turistico Alberghiero di Villa San Giovanni “G.Trecroci”, guidati dalla dirigente Enza Loiero, insieme al presidente del Circolo Tennis Rocco Polimeni, Avv. Ezio Privitera.

Direttore Artistico e condurre della serata sarà il notissimo presentatore Marco Mauro, volto di riferimento della scena calabrese, la cui verve comunicativa, capacità di sintesi ed eleganza sul palco gli valgono da tempo l’auspicio condiviso da pubblico e organizzatori di vederlo presto protagonista anche su palcoscenici nazionali.

La serata sarà, inoltre, impreziosita dalla mostra di alcuni esemplari della Maison Affidato.

Il servizio d’ordine sarà curato dalle Aquile Protezione Civile Safety, sotto la direzione di Nino Monteviso.