Zambrone: Agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio evitano aggressione con arma da taglio nei pressi di un locale pubblico

Nella notte dello scorso 4 agosto, nei pressi di un locale pubblico sito nella zona del lungomare di Zambrone, in quel momento affollata di turisti, si è verificata un’improvvisa lite tra due uomini che poteva degenerare in fatti più gravi, considerato che uno dei soggetti coinvolti brandiva un coltello a farfalla nei confronti della vittima.

Ad evitare il peggio la presenza, nei pressi del luogo in questione, di alcuni operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Vibo Valentia che, in quel momento liberi al servizio, non esitavano ad intervenire prontamente.

Gli agenti, accortisi di quanto si stava per verificare, si qualificavano e bloccavano l’uomo che brandiva il coltello evitando anche, con la loro presenza, il panico tra la folla.

Il citato coltello a farfalla, con lama acuminata di 11 cm, è stato sottoposto a sequestro penale mentre l’autore dell’aggressione, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia grave e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In considerazione della gravità della condotta e dei precedenti a carico del soggetto interessato, successivamente, il Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Zambrone con divieto di ritorno per la durata di 3 anni.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.