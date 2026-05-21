Zone a traffico limitato per il commercio di prossimità: ecco i tratti interessati

Nei giorni scorsi l’Esecutivo ha approvato un provvedimento che prevede l’istituzione di zone a traffico limitato temporanee in alcuni tratti strategici del centro storico, particolarmente interessati durante l’estate da un significativo incremento dei flussi pedonali, dalla presenza di pubblici esercizi, attività commerciali, iniziative di animazione urbana e momenti di aggregazione serale e notturna.

I tratti interessati dal provvedimento sono: Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Largo Colombo e Via Vollaro; Via Zaleuco, nel tratto compreso tra Via Giulia e Via Biagio Camagna; Via Orange, nel tratto compreso tra Via Crisafi e Via Orange; Via II Settembre, nel tratto compreso tra Via del Torrione e Via Aschenez.

Il provvedimento, di carattere temporaneo e sperimentale, sarà in vigore dal 15 giugno al 20 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 06.00 del giorno successivo. In tali aree la sosta e la circolazione saranno consentite esclusivamente ai veicoli autorizzati.

«Parte nel cuore della città una sperimentazione estiva che ha l’obiettivo di favorire il commercio di prossimità, migliorare la vivibilità urbana e valorizzare gli spazi pubblici attraverso una maggiore fruizione pedonale».

Così l’assessore alla Città produttiva del Comune di Reggio Calabria, Alex Tripodi, in una nota stampa.

«L’idea dell’Amministrazione comunale ha spiegato l’assessore è quella di restituire centralità alle persone, alle attività commerciali e alla socialità nei luoghi più vissuti del centro storico durante il periodo estivo.

Con questa misura, come chiarito dalla delibera approvata in giunta, vogliamo creare spazi veramente capaci di sostenere il commercio di prossimità e incentivare la partecipazione dei cittadini e dei visitatori alla vita urbana».

«Ci è sembrata una scelta equilibrata ha aggiunto Tripodi che non comporta riduzioni significative alla funzionalità complessiva della rete viaria del centro storico ma che, al contrario, punta a migliorare la qualità degli spazi urbani e l’attrattività delle nostre attività economiche.

Vogliamo accompagnare la stagione estiva con una visione moderna della città, nella quale commercio, cultura, turismo e vivibilità possano convivere armoniosamente».

L’assessore ha infine sottolineato che «Le misure adottate saranno costantemente monitorate dagli uffici competenti e potranno essere rimodulate sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della sperimentazione.

L’obiettivo finale è costruire una città sempre più a misura di cittadino, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e commerciale, sostenendo al tempo stesso le attività produttive che rappresentano un presidio fondamentale di vitalità economica e sociale».