A Cinquefrondi, si moltiplicano le adesioni per il Torneo “Baby Champions”

Lo sport come mezzo di aggregazione, crescita sociale e strumento per il benessere psico-fisico. Avvicinare, i più piccoli a tutti quegli aspetti positivi che favoriscano un punto d’incontro tra diverse culture e realtà della nostra regione. Questi sono gli auspici con i quali nel 2023 per il sesto anno si rinnova l’appuntamento con la Baby Champions.

Il torneo, che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio presso il Campo Sportivo Corrado Cimino di Cinquefrondi, organizzato dall’associazione “Five Sport Events” e patrocinato dall’Amministrazione Comunale che ringrazia sentitamente gli organizzatori per l’impegno profuso, avrà come protagoniste oltre 40 squadre provenienti da tutta la Calabria, che daranno vita ad una competizione sana all’insegna dell’agonismo e dei più alti valori dello sport; quali lealtà, rispetto per l’avversario, crescita personale, e fondamentalmente “fare squadra”.

Per questa Amministrazione, risulta fondamentale incentivare tutte quelle iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo che possano favorire i fenomeni di integrazione e sviluppo della presenza sul territorio. Per sottolineare l’importanza dell’evento, e la convinzione che ha favorito l’organizzazione, tutta l’Amministrazione Comunale sarà presente, a partire dal corteo di apertura che vedrà impegnati i partecipanti sfilare per le vie del paese che avrà luogo dalle ore 16:30 di venerdì 28 aprile. Le partite si disputeranno dalle 09:00 alle 20:00 in tutti i giorni di durata del torneo.