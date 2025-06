A Pietrapaola raccolta differenziata da record

Nel solo mese di aprile la comunità di Pietrapaola ha raggiunto il traguardo storico dell’80% nella Raccolta Differenziata (RD).

Si tratta di un risultato che testimonia la capacità politica dell’Esecutivo guidato dal Sindaco Manuela Labonia anche nelle politiche per l’ambiente.

Ad esprimere soddisfazione come consigliere comunale delegato all’ambiente e a nome dell’Amministrazione Comunale è Giovanni Porro ricordando la difficile situazione ereditata al momento dell’insediamento di questa nuova consiliatura.

Partivamo da un misero 49% di RD e avevamo l’impegno, preso con i cittadini in campagna elettorale, di migliorare significativamente questi numeri. Abbiamo mantenuto la promessa a metà mandato.

Attraverso una fitta e continua interlocuzione avuta con l’Ambito territoriale ottimale (ATO) di Cosenza siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione allo scarico del terzo giorno di raccolta dell’umido, garantendo così la raccolta nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Questo ha permesso di ridurre notevolmente la quantità di umido conferito nell’indifferenziata. Abbiamo incrementato la dotazione di secchi per i pannoloni ed i pannolini.

Tra le altre cose abbiamo previsto aggiung- una giornata Sgombera Tutto gratuita una volta all’anno, dedicata allo smaltimento straordinario degli ingombranti. Non solo. Sono state potenziate le postazioni di raccolta, aggiungendo una postazione per l’olio esausto e una per gli indumenti usati, due postazioni per i medicinali scaduti e due per le pile esauste.

Inoltre ricorda ancora abbiamo installato cestini per le deiezioni canine e numerosi cestini per i rifiuti sul lungomare, nelle piazze, nelle villette e nel centro storico. Abbiamo anche dotato il cimitero di 12 secchi per la raccolta differenziata.

Se oggi commentiamo un risultato entusiasmante è perché c’è stato l’impegno di tutti, dalla ditta appaltatrice agli uffici comunali, passando dai cittadini, al coordinamento attento e puntuale dell’Esecutivo civico.

Nel lavoro costante per diventare Comune a rifiuti zero, stiamo lavorando per la realizzazione dell’isola ecologica e abbiamo già fornito gratuitamente a tutti i cittadini secchi, mastelli e buste per la raccolta.

Continuiamo a vigilare con controlli costanti perché siamo convinti che il successo di questa operazione può realizzarsi solo con il rispetto delle regole da parte di tutti ed il presidio costante del territorio.

Perché oggi conclude Porro abbiamo un obbligo civico: mantenere elevati gli standard raggiunti.