Al via il “Garda Fashion Made In Italy” al Sestino Beach di Desenzano del Garda

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

La prima edizione del “Garda Fashion Made in Italy, io vesto italiano”, ci aggiorna su tutte le novità moda 2021/2022, attualità ed anticipazioni che detteranno le tendenze in fatto di abbigliamento, colori e stili che indosseremo per l ‘inverno e la prossima primavera/estate. Abiti, borse e accessori. Tutto questo è fashion all’ evento moda del 22, 23 e 29 ottobre che si terrà al Sestino Beach a Desenzano del Garda, conosciuto da tutti come l ‘unico e originale Salotto del Lago, firmato Puccio Gallo e gestito con Yudi Bueno e Jerry Cala’.

“Fashion Made in Italy espressione italiana”, nasce per coinvolgere stilisti, designer, performer con l ‘intento di promuovere e valorizzare nuovi talenti nel campo della moda. Stasera venerdi 22 ottobre sfileranno Anna Daverio, Valentina Bazoli Becu Design, Simonetta e Caterina Via Gioiello 2; domani, sabato 23 ottobre, Loredana Consoli Modaestile Sartoria, Franco Violo, Viviana Sallemi; venerdì 29 ottobre Fanny Abella, Miro Fashion Vintage. Tantissimi ospiti e splendide indossatrici con la straordinaria partecipazione di Dinorah Rodriguez.

La kermesse sarà condotta dalla giornalista e presentatrice reggina Marilena Alescio e dal presentatore e Vj di Video Fashion TV live Leo Lionel. La direzione artistica è stata affidata ad Angela Cannata di Mirò Fashion. Abbiamo voluto questa manifestazione perché il Lago di Garda, oltre alle bellezze storiche e paesaggistiche, ha un bacino di stilisti di moda di grande spessore, ha precisato Puccio Gallo: è il nostro contributo per rafforzare il Made in Italy nel mondo, con un ottobre all’ insegna della moda al Sestino Beach.