Anas comunica limitazioni alla viabilità lungo la A2 per il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nella giornata di domani domenica 16 aprile, si svolgerà la manifestazione ciclistica denominata “Giro ciclistico della città Metropolitana di Reggio Calabria” 2023.

Allo scopo di prevenire potenziali interferenze al regolare svolgimento della manifestazione, nella fascia oraria compresa dalle ore 12,00 alle ore 16,15, saranno adottate le necessarie misure di regolamentazione del traffico con particolare rifermento agli svincoli di seguito elencati sui quali si adotteranno opportune interdizioni o limitazioni al traffico in funzione dello svolgimento della manifestazione ciclistica.

Per consentire il passaggio dei ciclisti saranno pertanto temporaneamente interdetti o diversamente regolamentati i seguenti svincoli autostradali:

o ROSARNO km 383,160 – Presidio e regolamentazione;

o BAGNARA km 408,500 – Chiusura temporanea;

o SANTA TRADA km 426,500 – Chiusura temporanea;

o VILLA S.G. km 429,100 – Presidio e regolamentazione;

o GALLICO km 3,550 – Chiusura temporanea;

o REGGIO CALABRIA/PORTO-RC km 7,400 – Chiusura temporanea;

o REGGIO CALABRIA/Santa Caterina km 9,020 – Presidio e regolamentazione.

Le limitazioni sopra elencate saranno rese evidenti mediante l’apposizione di idonea segnaletica temporanea nonché per mezzo di presidi coordinati tra ANAS e Polizia Stradale in attuazione a quanto disposto dalla relativa ordinanza del Questore.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.