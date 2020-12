Calabria: “Una busta piena di felicità”, parte l’iniziativa solidale dell’Adoc Calabria

Condividi

Potrebbe bastare davvero poco per dare un tratto di colore ad un Natale che rischia di essere segnato da restrizioni e divieti. Potrebbe bastare “una busta piena di felicità”. E’ questo lo spunto di partenza del progetto di solidarietà: “Regali di Natale” lanciato dall’Adoc (Associazione difesa ed orientamento consumatori) Calabria, presieduto da Marilina Pizzonia.

Ma vediamo di cosa si tratta. “Regali di Natale” è un progetto di solidarietà che vorrebbe portare un po’ di allegria ai più bisognosi in questo periodo molto difficile per le famiglie e la comunità. E’ pur sempre Natale e dobbiamo vestirci di gioia!

La cosa che bisogna fare è prendere una busta di carta (tipo shopping bag) e metterci dentro le cose che ti suggeriamo: una cosa dolce (per esempio caramelle, biscotti, cioccolate…); qualcosa che “tiene caldo” (per esempio un cappello, una sciarpa, dei guantini…); un prodotto per l’igiene personale (per esempio un bagnoschiuma, un sapone profumato, una crema corpo o mani…); un pensiero gentile (scrivi un biglietto d’auguri con un tuo pensiero o quello che si vuole (un oggetto a tua scelta, per esempio un libro, un portachiavi, se la busta è per un bambino , un peluche, un giochino…).

Il passo successivo è semplicissimo, basta infatti: chiudere la busta, decorala e scrivi a chi è destinata: donna, uomo, bambino o bambina (magari aggiungendo la fascia di età per i bambini).

Le buste dovranno consegnate dal 10 dicembre al 20 dicembre presso la sede Adoc della tua città: Adoc Catanzaro – Via F. Crispi 117 – tel. 0961/061025 – 0961/061024; Adoc Cosenza – Piazza G. Impastato, Complesso GPS-UIL – tel. 338 8825270; Adoc Reggio Calabria – Via Georgia, 16 – tel. 0965/890 541 e Adoc Vibo Valentia – Via Popilia, 18 – tel. 0963/472 523.

I curatori del progetto mettono a disposizione per eventuali contatti la pagina facebook Adoc Calabria o chiamando il numero +39 324 861 6359

“Ognuno – spiega Marilina Pizzonia – può diventare ambasciatore della propria scuola, ufficio o azienda! Sarà tua premura raccogliere le buste e portarle al punto di raccolta da noi indicato e nostro compito distribuirle alle associazioni e alle parrocchie impegnate da sempre in attività di volontariato e nel sociale. Per chiunque fosse interessato (associazione o cittadino) a ricevere i nostri doni può contattarci privatamente”.

“Con un piccolo gesto – conclude la presidente dell’Adoc Calabria – possiamo rendere magico il Natale di tanti, compreso il nostro!”.