Cinquefrondi: l’amministrazione Conia debella il precariato, stabilizzati tutti gli ex LSU/LPU

La Giunta Comunale, con la Delibera n° 125/2019, ha stabilizzato tutti i DICIOTTO lavoratori ex LSU/LPU del Comune di Cinquefrondi.

Con questo atto coraggioso e senza precedenti finisce, definitivamente, il calvario per tutti questi lavoratori che, per anni, hanno dovuto lottare e manifestare per i propri diritti.

Dopo lunghe giornate di studio e di lavoro si è deciso, non solo di stabilizzarli, ma di impegnare importanti e notevoli somme di bilancio comunale ad integrazione delle somme previste sia dal Governo che dalla Regione, per garantire la copertura, per sempre, di ben 24 ore settimanali.

Da oggi il Comune di Cinquefrondi non avrà lavoratrici e lavoratori precari e non sarà necessario per loro e per le loro famiglie aspettare la notte del 31 Dicembre, come avvenuto negli ultimi anni, per conoscere il loro futuro. Cinquefrondi Comune Dei Diritti non è uno slogan ma, ancora una volta, una pratica reale.

L’Amministrazione ed il Sindaco Michele Conia sono stati al fianco dei precari già da molto tempo prima di essere eletti, partecipando attivamente alle loro lotte anche nelle strade e nelle piazze.

Siamo fermamente convinti che la precarietà non abbia conseguenze solo economiche, ma anche personali e psicologiche impedendo a chi la vive di immaginare un futuro per se e per i propri figli; spinti da questa profonda convinzione, con coerenza, abbiamo deliberato di dare dignità a persone che lavorano e garantiscono servizi fondamentali ai cittadini.

La scelta è stata fatta volutamente per TUTTI indistintamente, senza differenze o discriminazioni di alcun tipo perchè riteniamo che il lavoro non possa e non debba essere oggetto di speculazione politica.

Sono queste le scelte di amministratori umili che provengono dal mondo del lavoro e che conoscono i sacrifici, che danno un senso vero all’agire di questi “QUATTRO RAGAZZI” che oggi riescono a dare serenità a queste famiglie e, basta questo, che nessuno mai prima aveva fatto, per continuare ad essere orgogliosamente dei giovani “incapaci ed inesperti”.

Questa sera, dormiremo felici e sereni, avendo stabilizzato prima di tutto la nostra coscienza di amministratori che mettono le persone ed i diritti prima di ogni altro calcolo o scelta.