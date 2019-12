Cittanova: l’amministrazione comunale ha concluso il percorso di redazione della bozza di Regolamento per il servizio di refezione scolastica

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

L’Amministrazione comunale di Cittanova ha concluso positivamente il percorso di redazione della bozza di Regolamento per la disciplina del servizio di refezione scolastica.

Il testo, elaborato concretamente dalla Consigliera comunale dott.ssa Angelica Muratore, verrà presentato alla Terza Commissione Consiliare “Attività di Promozione, Servizi Sociali, Educativi, Sportivi” nei prossimi giorni per la discussione e la successiva approvazione preliminare. Commissione di cui la stessa Muratore è Presidente.

Complessivamente, un passo in avanti notevole in direzione dell’equità, del buon senso e delle esigenze reali delle famiglie cittanovesi.

Il nuovo Regolamento introdurrà alcuni strumenti utili a superare le attuali, e comunque circoscritte, criticità sul piano dei costi.

Tre i punti qualificanti. Anzi tutto, la domanda di adesione al servizio mensa da parte delle famiglie dovrà essere accompagnato dal modello ISEE completo di tutti gli allegati.

In base a questo indice, verranno individuate le fasce di pagamento specifiche per ogni studente. In secondo luogo, le famiglie con più figli iscritti al servizio beneficeranno del 50% di riduzione sul secondo figlio e del 75% sul terzo.

Infine, il Regolamento introdurrà la Commissione Mensa, che avrà il compito di verificare la qualità dei pasti e la loro corretta erogazione. La Commissione sarà composta dal Sindaco o da suoi delegati e da sei soggetti: un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico e un docente per ogni plesso scolastico.

Siamo soddisfatti per l’esito del percorso che ci ha condotti a questa bozza di Regolamento sul servizio mensa ha affermato il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino e nei prossimi giorni presenteremo il testo in Commissione.

La nostra intenzione, mai fuorviata dalle polemiche strumentali e demagogiche di queste settimane, è sempre stata quella di rendere questo importante servizio fruibile e accessibile a tutti, sempre salvaguardando le sue caratteristiche sociali ed educative.

Credo che il lavoro egregio svolto dalla Consigliera comunale e Presidente di Terza Commissione dott.ssa Angelica Muratore vada proprio in questa direzione. Stiamo lavorando, senza dubbio ha concluso Cosentino per potenziare ulteriormente un settore, quello della scuola, da sempre fiore all’occhiello per Cittanova e per la sua intera Comunità.