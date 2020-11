Clamoroso sit in di protesta dei sindaci calabresi: Tutti uniti giovedi 19 davanti Palazzo Chigi per chiedere lo stop al commissariamento sanitario

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

L’Anci Calabria a conclusione della riunione del gruppo delegato da Direttivo, ha deliberato una clamorosa protesta unitaria che vedrà i Sindaci calabresi in un sit in di protesta indetto per il giorno 19 novembre davanti a Palazzo Chigi a Roma.

Con la condivisione di tutti i Sindaci, con in testa quelli delle 5 Città Capoluogo (Abramo, Falcomatà, Occhiuto, Limardo e Voce), si richiederà la cancellazione del debito e lo stop al commissariamento sanitario.