Commemorazione del Colonnello Cosimo Fazio

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato alla commemorazione di Cosimo Fazio, colonnello dei Carabinieri e comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, scomparso undici anni fa, nel 2013, per un infarto mentre era in servizio e stava prestando i primi soccorsi ad alcuni migranti appena arrivati al porto.

Fazio aveva 56 anni, era già stato comandante del reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria e responsabile della Scuola allievi Carabinieri della città dello Stretto. Aveva ricevuto dieci giorni prima l’incarico di dirigere la Polizia municipale di Reggio Calabria.

La moglie del comandante Giovanna Colella e suo figlio Antonino Carlo Fazio hanno deposto dei fiori sulla banchina del porto proprio dove il colonnello è deceduto. «Quella di oggi ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà per l’Amministrazione comunale è una presenza dovuta e sentita perché il colonnello Fazio è stato fino all’ultimo istante della sua vita un servitore dello Stato.

Nello stesso tempo è una presenza che non può limitarsi a essere solo un gonfalone in una commemorazione.

Siamo oggi qui per manifestare la nostra vicinanza non solo istituzionale, ma anche umana e personale alla famiglia e per ribadire l’impegno dell’Amministrazione a onorare la memoria perpetua, imperitura e permanente del comandante, dedicandogli un luogo che possa ricordare a tutti il suo esempio».