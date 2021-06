Continua a Crotone la distribuzione dei diari della Polizia di Stato

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Continua anche oggi la distribuzione dell’agenda della Polizia di Stato nell’ambito dell’iniziativa “Il Mio Diario” che avvicina i cittadini di domani al tema della “Legalità”.

Questa volta si è allargata la cerchia dei destinatari che ha coinvolto oltre agli alunni delle classi terze, gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alfieri di Crotone.

I piccoli studenti hanno avuto questa volta l’occasione di vedere oltre alle moto della Polizia di Stato, anche l’Ufficio Mobile, un camper dotato di tecnologia all’avanguardia che riproduce a tutti gli effetti un Ufficio di Polizia, all’interno del quale i poliziotti possono lavorare, accogliendo in uno “spazio sicuro” denunce on the road ed avviando una serie di attività.

Gli alunni si sono dimostrati molto incuriositi dal funzionamento del camper, hanno posto numerose domande ai poliziotti, ed hanno dimostrato, nonostante la giovane età, un sorprendente grado di sensibilità ed attenzione ai temi relativi alla legalità affrontati dal personale specializzato della Questura di Crotone.

I bambini hanno riservato grande entusiasmo nei confronti dei poliziotti e dell’iniziativa, a dimostrazione di quanto sia importante trattare temi delicati anche con i più piccoli, ponendo le basi per la crescita dei cittadini del futuro.