Coronavirus: Oggi in Calabria 160 nuovi contagiati, il bollettino della Regione

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 392.579 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 406.971 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 20.491 (+160 rispetto a ieri), quelle negative 372.088.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.609 (74 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 4491 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.896 (1720 guariti, 176 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.381 (21 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 9 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.537 (1.456 guariti, 81 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 687 (35 in reparto; 652 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.376 (1.352 guariti, 24 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 231 (13 ricoverati, 218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 955 (929 guariti, 26 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.890 (81 in reparto; 16 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1785 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.571 (5470 guariti, 101 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 55, Catanzaro 36, Crotone 13, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 42. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 797.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Ottanta dei positivi del setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in quanto ne monitora l’andamento.