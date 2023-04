Corsi a catalogo GOL (Garanzia d’Occupabilità dei Lavoratori)

Pubbliredazionale

Il programma GOL è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.

La sua attuazione è connessa al Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e al Piano nazionale nuove competenze.

Finalità

La finalità del programma GOL è quella di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale.

Il programma comprende un’offerta di servizi integrati basati su una cooperazione tra i servizi pubblici e privati, con percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale, e percorsi in collaborazione con gli altri servizi territoriali nel caso di bisogni complessi, quali quelli di persone con disabilità o con fragilità.

A chi si rivolge

GOL si rivolge ai seguenti soggetti:

beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022; beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza; lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre); disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi; lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Il catalogo formativo di Informatic World

Informatic World – ETS, centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Calabria per la formazione continua e superiore propone 10 corsi che sono stati approvati con decreto n° 3960 del 20/03/2023 divisi In due distinte tipologie aggiornamento (upskilling), riqualificazione (reskilling). I corsi sono a numero chiuso e sono elencati nei successivi paragrafi.

Corsi di upskilling

Il Percorso di aggiornamento (upskilling) è rivolto ai soggetti per i quali viene rilevata la necessità di un aggiornamento delle competenze al fine di innalzare il grado di occupabilità. Prevede interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante, affiancati da servizi di intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.

I corsi erogati da Informatic World – ETS sono i seguenti:

Corsi di reskilling

Il Percorso di riqualificazione (reskilling) è rivolto ai soggetti per i quali viene rilevata la mancanza di competenze rispetto ai fabbisogni richiesti dal mercato del lavoro. Prevede una formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione rispetto al livello di istruzione, affiancati da servizi di intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.

I corsi erogati da Informatic World – ETS sono i seguenti, prevedo il rilascio delle seguenti qualifiche professionali:

Iscrizioni

I soggetti che rientrano nelle categorie indicate dal bando possono vedere i dettagli di ogni corso, cliccando visitando la pagina dedicata. La preiscrizione può esser fatta dalla stessa pagina, cliccando il nome del corso di interesse.

È possibile, inoltre, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30. Una volta effettuata la preiscrizione, l’allievo verrà contatto da Informatic World e verrà seguito in tutte le fasi previste dal bando.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Per trovare la sede, consultare la pagina dedicata.