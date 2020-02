Cosenza: i carabinieri arrestano un nigeriano per detenzione di droga, aveva 1 kg di droga nel trolley

Condividi

I militari della Compagnia di Cosenza, nei giorni scorsi, hanno svolto numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati comuni, rivolgendo la loro attenzione alla prevenzione ed al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali hanno tratto in arresto un 19enne nigeriano trovato in possesso di 1 kg di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.

In particolare, i militari della Stazione CC di Cosenza Nord, durante il servizio di perlustrazione del territorio, nel transitare in via Popilia, notavano il ragazzo aggirarsi disorientato, chiedendo informazioni su dove andare ai passanti.

Insospettiti da tale comportamento, i Carabinieri hanno prima chiesto i documenti al cittadino extracomunitario e successivamente proceduto all’ispezione del suo trolley all’interno del quale rinvenivano un pacchetto con all’interno 1 kg di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, pronta per essere venduta. Lo stupefacente, rivenduta al dettaglio avrebbe fruttato all’uomo un guadagno di circa 5.000,00 Euro.

Il nigeriano, dunque, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cosenza Nord e successivamente tradotto presso il Tribunale di Cosenza per la celebrazione dell’udienza di convalida.