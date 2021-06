Cosenza: Vax Day 26 e 27 Giugno

Condividi

La Protezione Civile comunica che, grazie alla sinergia con le Asp, sabato 26 e domenica 27 Giugno, ci si potrà vaccinare in alcuni punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, senza bisogno di prenotazione.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza i Punti Vaccinali ai quali si può accedere

sono:

1)Palazzetto selle Associazioni- Via Degli Stadi- Cosenza;

2)Palestra Istituto Commerciale Geometri di San Giovanni in Fiore;

3)Palazzetto dello Sport –Via Parigi- Rende;

4)Centro Sociale di Lattarico;

5)Poliambulatorio di Roggiano Gravina;

6)Palestra di San Marco Argentano;

7)Centro Vaccinale di Diamante;

8)Centro Territoriale di Rossano