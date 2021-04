Crotone: manutenzione delle barriere stradali sulla SS109 “Silana Crotonese”, nel comune di Cerezia

Condividi

Anas ha programmato la manutenzione e adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nel comune di Cerenzia in provincia di Crotone.

Per consentire le attività, a partire da lunedì 12 aprile e fino al 15 maggio 2021, sarà in vigore un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o movieri, dal km 97,000 al km 97,800.

