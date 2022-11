Da parte dell’Associazione Incontriamoci Sempre il NO alla demolizione di un pezzo di archeologia industriale delle FS

Condividi

In merito alla possibile demolizione del ponte con verricello della stazione Reggio Calabria Mare, il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati, lancia un appello: “ha rappresentato la storia del traghettamento dei treni per Messina Marittima, già da primi del 900.

Purtroppo in queste ore si parla della demolizione di un reperto unico e storico che ha rappresentato, per molti, il traghettamento delle vetture da e per Bari.

Dopo il salvataggio dall’oblio della colonnina di rifornimento idrico delle vecchie vaporiera, stupenda opera in ghisa a seguito di una nostra segnalazione e grazie anche all’interessamento della ditta che stava ridisegnando il Waterfront nella zona portuale, adesso invitiamo chi di competenza a salvaguardare il pontile che ha fatto la storia del traghettamento nella nostra città.

E, volendo andare oltre, procederemo con la richiesta di installare nel fabbricato viaggiatori della vecchia stazione di RC Mare, un piccolo Museo dedicato alla storia del traghettamento tra le due città di Reggio e Messina, vissuto per decenni dalle nostre comunità di studenti, da tanti marinai, ed anche dagli operatori del trasporto merci ed altro”.

La storia va salvaguardata, è un nostro patrimonio!